إيران تتوعد بقطع الكهرباء عن المنطقة بأسرها ردا على تهديدات ترمب

ردّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قطع إمدادات الكهرباء عن إيران، متوعدا بـ"انقطاع شامل للكهرباء في المنطقة".

وقال لاريجاني عبر حسابه في منصة إكس، "إذا فعلوا ذلك، فلن تمضي سوى نصف ساعة حتى تعمّ حالة انقطاع شامل للكهرباء في المنطقة بأسرها. ويغدو الظلام فرصة مناسبة لتعقّب العسكريين الأميركيين الفارّين في المنطقة واصطيادهم".

وفي منشور سابق، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تصريحات ترمب التي هدد فيها بمهاجمة إيران "بقوة أكبر بـ20 ضعفا"، بأنها "جوفاء". وأضاف "لقد عجز أكبر منكم.. فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول".

وكان ترمب قد أكد في تصريحات صحفية، أن القوات الأمريكية قادرة على قطع إمدادات الكهرباء عن إيران "في غضون ساعة"، ما من شأنه أن يترك هذا البلد "أمام عملية إعادة إعمار قد تستغرق جيلا كاملا".

كما قال في منشور عبر حسابه في تروث سوشيال: "إذا أوقفت إيران تدفق النفط عبر مضيق هرمز فستتلقى ضربة أقوى بـ20 مرة مما تلقته حتى الآن".

وتتسق تصريحات ترمب مع ما جاء على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أيام، والتي قال فيها إن إسرائيل "قد تقصف مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة في إيران، وهناك مجموعة من الأهداف الأخرى".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، وما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في المنطقة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.