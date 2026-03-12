أفادت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية تركز جهودها العسكرية الحالية على حماية ممرات الطاقة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات اقتصادية وسياسية قد تواجه الرئيس دونالد ترمب نتيجة استمرار الصراع مع إيران.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن واشنطن تركز عسكريا في الوقت الراهن على مضيق هرمز والألغام البحرية وقطاعي الطاقة والنفط، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية أبلغت تل أبيب بأنه "لا توجد خطة لإنهاء الحرب على إيران الآن".

أهداف الحملة الجوية

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول دفاعي رفيع سابق أن الرئيس ترمب قد يحتاج إلى مواصلة الحملة الجوية لعدة أسابيع أخرى لانتزاع تنازلات من النظام الإيراني بشأن التخلي عن برنامجه النووي، أو وقف تسليح "قواته بالوكالة"، أو التراجع عن الهجمات الصاروخية.

وأشار المسؤول إلى أن النظام الإيراني "سيستجيب للضغوط المباشرة الممارسة عليه".

ورأى مسؤولون سابقون ومحللون للشبكة الأمريكية أن حجم الضرر الذي قد يلحق بالقدرة الصاروخية أو الطائرات المسيرة الإيرانية سيحدد مدة استمرار الحرب ومدى "خطورة طهران" بعد انتهاء الحملة.

ووفقا لخبراء، فإن الطائرات المسيرة تشكل تهديدا مستمرا للسفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز، مرجحين امتلاك إيران لأسطول ضخم منها.

كما تشير تقديرات محللين إلى أنه إذا استمرت وتيرة الغارات الجوية الحالية لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع أخرى، فمن المرجح أن تتراجع القدرة العسكرية التقليدية لإيران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي.

تحديات اقتصادية وضغوط سياسية

على الصعيد الداخلي، نقلت "إن بي سي" عن مسؤول أن البيت الأبيض يعتقد أن أمامه حتى نهاية مارس/آذار الجاري قبل أن يتحول ارتفاع أسعار الوقود إلى "أزمة سياسية حادة لا يمكن السيطرة عليها".

وذكر مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن ترمب يدرس إجراءات لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، تشمل احتمال تقييد الصادرات الأمريكية وإلغاء بعض بنود "قانون جونز" الذي يلزم بنقل الوقود.

وأفاد مصدران مطلعان بأن مستشارين أبلغوا ترمب أن الوضع قد يتدهور بشكل كبير، مشيرين إلى "خشيته من أن تنقلب الأسواق ضده" باعتبار أن أسعار البنزين المرتفعة تشكل خطرا سياسيا على البيت الأبيض.

أزمة الملاحة في مضيق هرمز

ميدانيا، كشف مسؤول أمريكي ومسؤول سابق أن عدة سفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز طلبت مساعدة أو مرافقة من الجيش الأمريكي في الأيام الأخيرة، إلا أن التهديد الذي تشكله المسيرات الإيرانية والأسلحة الأخرى "لا يزال مرتفعا للغاية بحيث لا يسمح بمرافقة بحرية أمريكية".

وخلصت تقارير لشبكة "إن بي سي" إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "فشلتا في تأمين مضيق هرمز الحيوي"، حيث لا تزال السفن تتعرض لهجمات.

كما أضافت أن صمود النظام الإيراني يشكل تحديا لإدارة ترمب في ظل معاناتها من التكاليف الباهظة للحرب، بما في ذلك الخسائر العسكرية والتداعيات الاقتصادية.

واختتمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن النظام الإيراني أظهر قدرته على "زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي" رغم القصف الأمريكي، حيث لا يزال في السلطة وقد أغلق ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية رغم الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة.