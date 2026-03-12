أنقرة: إنجرليك قاعدة تركية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنها اتخذت التدابير اللازمة على الحدود مع إيران ولا يوجد أي حالة استثنائية، وأضافت أن نظام الدفاع الجوي باتريوت تابع لألمانيا تم تفعيله في ولاية ملاطيا.

وأوضحت الوزارة أن قاعدة إنجيرليك العسكرية هي قاعدة تركية وقائدها ضابط تركي برتبة عميد، مضيفة أن وجود جنود أمريكيين هناك لا يعني أنها قاعدة أمريكية، ومشيرة إلى وجود عسكريين من إسبانيا وبولندا وقطر متمركزين فيها.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الاثنين، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق المتوسط أسقطت صاروخا باليستيا هو الثاني أُطلق من إيران ودخل أجواء تركيا.

وأضافت أن شظايا الصاروخ سقطت بمنطقة مفتوحة في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية قبل أيام أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد طهران لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في "مزاعم تتعلق بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي التركية".

وأعلنت تركيا، الاثنين، أن دفاعات جوية تابعة للناتو اعترضت صاروخا باليستيا إيرانيا ثانيا قالت إنه انتهك مجالها الجوي، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات ضد أي تهديدات مماثلة.

وأوضحت أن هذا هو الصاروخ الثاني الذي يتم اعتراضه خلال أسبوع.