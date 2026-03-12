أمير قطر والرئيس التركي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله "آخر التطورات الإقليمية في ظل استمرار العدوان الإيراني على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، وما يمثله ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة".

وذكرت الوكالة أن الرئيس التركي "اطمأن في بداية الاتصال على الأوضاع في دولة قطر في ظل التطورات الأخيرة، إثر استمرار العدوان الإيراني السافر"، مجدِّداً تأكيد تضامن بلاده مع دولة قطر ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وذكرت أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بين أمير قطر والرئيس التركي بشأن الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف التصعيد فوراً، وتعزيز المساعي الدبلوماسية لمنع اتساع الأزمة.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم خفض التوتر، وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

قطر ترحب بقرار مجلس الأمن

من جهة أخرى، رحبت دولة قطر بقرار مجلس الأمن الذي يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية فورا، لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد ولتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الوزارة أن صدور القرار يعكس الرفض الدولي الواسع للاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة هذه الدول وتخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.