634 قتيلا و800 ألف نازح منذ توسُّع العدوان الإسرائيلي على لبنان

قُتل 36 شخصا وأصيب 60 على الأقل منذ فجر اليوم الأربعاء، جرّاء غارات إسرائيلية متواصلة على جنوبي لبنان وشرقيه، إضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، في حين بلغت حصيلة القتلى 634 وتجاوز عدد النازحين 800 ألف منذ توسُّع العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم 2 مارس/آذار الجاري.

وأفاد مراسلو الجزيرة، مساء اليوم، بتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات الزرارية وبيت ياحون وحاريص وياطر وحناويه جنوبي لبنان.

مقتل 91 طفلا و47 امرأة

وأدَّت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل وإصابة أكثر من ألفي شخص خلال نحو 10 أيام من الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، الأربعاء، إن "عدد الشهداء إلى الآن بلغ 634، منهم 91 طفلا و47 امرأة"، فضلا عن إصابة أكثر من 1500 شخص.

وجدَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنذاره لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بإخلاء منازلهم فورا حتى إشعار آخر، وخصَّ سكان أحياء حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح.

أكثر من 800 ألف نازح

وفي سياق متصل، قالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ 2 مارس/آذار الجاري بلغ 816 ألفا و700، منهم 125 ألفا و800 في 590 مركزا للإيواء.

في حين حذَّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام توم فليتشر من أن لبنان والمنطقة يمران "بلحظة خطِرة للغاية"، مع تصاعد الأعمال العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدا أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر من هذا التصعيد المستمر.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان يوم 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة يوم 28 فبراير/شباط الماضي عدوانا متواصلا، خلَّف 1332 قتيلا بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويوم 2 مارس/آذار، هاجم حزب الله -حليف إيران- موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت يوم 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.