قصف إسرائيلي مكثف على طهران والحرس الثوري يتوعد بالرد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات متتالية في عدة مناطق بوسط العاصمة طهران، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات سُمعت بوضوح في غرب وشرق المدينة، تزامنا مع تحليق مكثف لمقاتلات في سماء العاصمة، وتفعيل منظومات الدفاع الجوي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بدء تنفيذ "سلسلة غارات واسعة" تستهدف بنى تحتية في إيران، فيما نشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد قالت إنها لهجمات على أهداف إيرانية.

وفي هذه الأثناء، شارك الآلاف في العاصمة الإيرانية طهران بتشييع قادة عسكريين إيرانيين في قتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وتعليقا على التطورات الميدانية، أكد قائد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة "ستدافع عن عزة وكرامة البلد الإسلامي حتى آخر قطرة من الدم"، في إشارة إلى عزم طهران على الرد على هذه الهجمات، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أن الحرب "مستمرة بقوة ضد القوات الأمريكية الإرهابية والكيان الصهيوني المجرم".

خسائر مادية كبيرة

من جانب آخر، كشفت إحصائيات صادرة عن الهلال الأحمر الإيراني عن حجم الأضرار التي خلّفتها الهجمات منذ بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي حتى الآن، حيث أشار إلى تضرر نحو 19 ألفا و734 مبنى مدنيا.

وشملت الخسائر 77 مركزا طبيا، و65 مركزا تعليميا، إضافة إلى تضرر 16 مقرا تابعا للهلال الأحمر الإيراني.

ومنذ 28 فبراير/شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل و"مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية.