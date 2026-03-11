كواليس اللحظات الأخيرة بجنيف.. ويتكوف يروي ما جرى مع إيران قُبيل الحرب

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن آخر جولة من المفاوضات النووية مع إيران في جنيف أظهرت أن طهران لم تتفاوض بحسن نية، ولم تكن تسعى فعليا إلى اتفاق بشأن ملفها النووي، معتبرا أن ذلك دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اتخاذ قرار الحرب.

وأكد ويتكوف أن الإيرانيين كانوا "يزعمون خلال المفاوضات النووية أنهم مستعدون لتقديم تنازلات، لكن دون دليل ملموس".

وكشف -في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"- أن الولايات المتحدة لم تشعر أبدا بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يمتلك سلطة اتخاذ القرار، مؤكدا أنه "لم يُبدِ استعدادا لممارسة تلك السلطة".

وفي معرض حديثه، أشار ويتكوف إلى أن عراقجي "شرع في الصراخ خلال الجلسة الأخيرة من المفاوضات"، مضيفا أن فريق التفاوض الأمريكي عرض حينها أخذ استراحة لإتاحة المجال "للتنسيق مع فريقنا".

وسابقا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جولة المحادثات الأخيرة مع واشنطن -في 26 فبراير/شباط الماضي- "كانت الأفضل من بين الجولات"، وذلك قبل يومين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا مباغتا أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين.

وعُقدت ثلاث جولات من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف السويسرية بوساطة عُمانية، لبحث مشروع اتفاق حول الملف النووي، قبل أن تنتهي تلك المساعي باندلاع الحرب.

تأجيل زيارة إسرائيل

من جهة أخرى، قال ويتكوف -أمس الثلاثاء- إنه لم يتم بعدُ وضع اللمسات الأخيرة على زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل إلى إسرائيل بهدف التنسيق مع القيادة الإسرائيلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها الكثير لمناقشته، بما في ذلك ملف إيران ولبنان.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، قال ويتكوف "على الأرجح سنُجري هذه الرحلة الأسبوع المقبل"، لكنه لفت إلى أن التوقيت "غير مؤكد إلى الآن".

وفي وقت سابق، كشف ويتكوف أنه ألغى رحلة كان من المقرر أن يجريها هذا الأسبوع إلى إسرائيل رفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى أن ذلك لا علاقة له بما أوردته وسائل إعلام أمريكية عن وجود تباينات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة الحرب، خصوصا بعد الغارات الإسرائيلية في نهاية الأسبوع التي استهدفت مخازن وقود في طهران.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن هذه الزيارة المرتقبة تأتي في وقت برزت فيه خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية السبت الماضي.

وكان من المقرر أن تكون هذه الزيارة هي الأولى لمسؤولين أمريكيين كبار إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على إيران، وكان على جدول أعمالهما لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.