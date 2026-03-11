مجلس الوزراء القطري يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة

أدان مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء، استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأراضي القطرية وأراضي الدول الشقيقة.

ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وحفظ أمن المنطقة، معتبرا أن الاعتداءات الإيرانية انتهاك سافر للسيادة الوطنية ولمبادئ حسن الجوار ولها تداعيات خطيرة، وأنها لا تكترث لما تسببه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وشدد المجلس على أن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها وحماية شعـبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ومضامين رسائلها إلى مجلس الأمن الدولي.

ودعا إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، وتغليب لغة الحوار، وتكثيف المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وحفظ أمن المنطقة.

ودخلت الحرب -التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي- يومها الـ12، مع استمرار قصف واشنطن وتل أبيب للمدن والمواقع الإيرانية، في حين تردّ طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات نحو إسرائيل وما تسميه "المصالح الأمريكية في المنطقة"، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمواقع مدنية بينها مطارات وموانئ ومبان، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدَفة مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.