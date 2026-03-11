مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات الإيرانية على الخليج والأردن

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار خليجيًا – أردنيًا يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، وذلك بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.

ويؤكد القرار أن الهجمات الإيرانية تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف أي تهديد أو استفزاز ضد الدول المجاورة أو استخدام وكلاء أو جماعات مرتبطة والوقف الفوري لهجماتها ضد دول الخليج والأردن.

وقد شدّدت مندوبة قطر في الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، في وقت سابق اليوم على أن الهجمات الإيرانية على قطر غير مبررة وتشكل تصعيدًا غير مقبول.

وأكدت أن تلك الهجمات عرضت المدنيين للخطر وتسببت بأضرار في البنية التحتية، ومحذرة من أن التقاعس عن الرد سيبعث برسالة خطيرة مفادها أن مهاجمة دول غير متورطة لا يترتب عليها أي عواقب.

من جهته، قال المندوب السعودي عبدالعزيز الواصل إن سلوكيات إيران تجاه المملكة لا تساهم في خفض التصعيد ولا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار.

بدوره، أكد مندوب الإمارات محمد أبو شهاب أن بلاده لا تسعى للتصعيد لكنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسيادتها، مشيرًا إلى أن القدرات الدفاعية للإمارات حدّت من حجم الأضرار المحتملة.

أما مندوب الكويت ناصر الهين فرفض ما وصفه بالادعاءات المضللة حول استخدام أراضي بلاده في عمليات عسكرية ضد إيران، مشددًا على أن سيادة الكويت وسلامة أراضيها خطوط حمراء، وداعيًا مجلس الأمن إلى التحرك بحزم واتخاذ قرار بشأن الاعتداءات الإيرانية.

ومنذ 12 يوما، تشن إيران هجمات صاروخية وعبر الطائرات المسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وأصاب أهدافا ومنشآت حيوية.