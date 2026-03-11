مجزرة ثقافية.. لماذا تُقصف أصفهان قلب إيران التاريخي والنووي؟

أصيبت مدينة أصفهان بوسط إيران خلال الأيام الماضية بسلسلة ضربات استهدفت مباني حكومية ومعالم تاريخية بارزة داخل المدينة، من بينها مبان إدارية ومواقع مرتبطة بالحقبة الصفوية، إضافة إلى مناطق قريبة من منشآت صناعية ونووية في المحافظة.

وخلفت هذه الهجمات أضرارا في عدد من المباني الحكومية والمواقع التاريخية، مما أثار مخاوف محلية من تأثيرها في التراث الثقافي للمدينة التي تُعد من أهم الحواضر التاريخية في إيران.

ويقول مراسل الجزيرة عمر هواش من أصفهان إن مبنى محافظة أصفهان أصيب بقصف صاروخي خلال الأيام الماضية أدى إلى دمار واسع في المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق.

ويوضح أن الهجوم وقع مساء أول أمس بصاروخ يعتقد أنه أمريكي، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ دخل مباشرة في مكتب محافظ أصفهان، إلا أن المحافظ لم يكن موجودا في المكان لحظة القصف، وقد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من الموظفين بجروح.

وفي تعليقه على الهجوم، يقول محافظ أصفهان مهدي جمالي نجاد للجزيرة إن ما جرى لا يستهدف مبنى إداريا فحسب، بل يمس الهوية التاريخية والثقافية للمدينة، مشيرا إلى أن أصفهان تعد متحفا مفتوحا للحضارات وتضم آلاف المعالم التاريخية التي تعكس تاريخ المنطقة عبر قرون طويلة.

ويضيف المحافظ أن مواقع تاريخية داخل المدينة أصيبت بأضرار خلال الضربات الأخيرة، من بينها مناطق مرتبطة بالدولة الصفوية مثل قصر جهل ستون وجسر سي وسه بول وعدد من المتاحف والمباني التراثية.

ويشير إلى أن هذه المعالم تمثل جزءا مهما من تاريخ الحضارة الإسلامية والإيرانية، مؤكدا أن المدينة كانت عبر قرون محطة حضارية بارزة على طريق الحرير.

معالم تاريخية

ويضيف مراسل الجزيرة أن شظايا الصاروخ وصلت إلى مبان مجاورة تبعد نحو 300 متر عن موقع الانفجار، من بينها مبنى تاريخي أصيب بأضرار واضحة.

ويشير إلى أن السلطات الإيرانية تقول إن الضربات لم تستهدف مواقع عسكرية فقط، بل أصابت أيضا منشآت مدنية وسياسية، من بينها مبان حكومية ومرافق خدمية مثل المدارس والمستشفيات.

كما يؤكد أن المدينة شهدت خلال يوم واحد 4 هجمات متتالية سمع خلالها دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة من أصفهان. ويضيف أن الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط مسيرتين خلال الهجمات الأخيرة، إحداهما إسرائيلية من طراز هيرمس والأخرى أمريكية من طراز إم كيو-9.

بين التاريخ والإستراتيجية

وتجمع محافظة أصفهان بين أهمية تاريخية وثقافية كبيرة وأهمية إستراتيجية، إذ تضم مواقع نووية بارزة مثل منشأة نطنز ومنشآت أصفهان لتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى مصانع تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

ويقول هواش إن استهداف المحافظة رغم بعدها الجغرافي عن الحدود يعكس طبيعة العمليات العسكرية التي تتطلب قطع مسافات طويلة، إذ تحتاج الطائرات الإسرائيلية إلى عبور نحو 700 كيلومتر للوصول إلى المدينة، بينما تتطلب الضربات القادمة من الجنوب قطع نحو 900 كيلومتر فوق مياه الخليج.

ويشير إلى أن أصفهان، بما تحمله من قيمة تاريخية وثقافية إضافة إلى أهميتها العسكرية والنووية، تعد من أكثر المدن حساسية في التصعيد الحالي داخل إيران.

من جهته يؤكد محافظ أصفهان مهدي جمالي نجاد أن استهداف المدينة ليس موجها إلى موقع عادي، بل إلى مدينة تمثل مركزا حضاريا وثقافيا كبيرا وتضم آلاف المعالم التاريخية، مشيرا إلى أن أي ضرر يلحق بها يعد مساسا بالتراث الثقافي والهوية التاريخية للمنطقة.