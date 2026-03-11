قاذفات "بي 2" تقصف إيران؟.. فيديو لعبة يورّط مراسلا إسرائيليا ويثير سخرية

أشعل مقطع مصوَّر نسبه مراسل عسكري إسرائيلي إلى عملية قصف أمريكية في إيران موجة جدل وسخرية واسعة على المنصات الرقمية، بعد أن تبيّن أن المشاهد ليست من ساحة المعركة وإنما من لعبة محاكاة الطيران العسكري.

وبدأت القصة عندما نشر المراسل العسكري في القناة الـ12 الإسرائيلية نير دفوري مقطع فيديو قال إنه يُظهر قاذفات الشبح الأمريكية "بي 2" ترافقها مقاتلات أثناء تحليقها فوق طهران في طريقها لقصف أهداف داخل إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نشرت المشاهد من الحرب الجارية. ووصف دفوري اللقطات بأنها "مشاهد ممتعة".

وسرعان ما أعادت القناة الـ14 الإسرائيلية، المعروفة بقربها من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نشر المقطع نفسه. وخلال البث قالت إحدى مذيعاتها إن الفيديو يظهر قاذفات "بي 2" في طريقها إلى إيران، واصفة المشاهد بأنها "مذهلة" وأنها من اللقطات النادرة.

لكن مستخدمين على الإنترنت سرعان ما كشفوا أن المقطع ليس من عملية عسكرية حقيقية، وإنما مأخوذ من لعبة محاكاة الطيران العسكري، وهو فيديو منشور على منصة يوتيوب منذ نحو عامين.

وعقب انتشار التصحيح على نطاق واسع، اعتذر دفوري عن نشر المقطع، في حين حذفت القناة الـ12 الفيديو من منصاتها، موضحة أنه بُث "عن طريق الخطأ".

سخرية وغضب

ورغم الاعتذار، تحولت الواقعة إلى مادة للسخرية على المنصات الرقمية، إذ تداول مغردون صورا وتعليقات ساخرة نسبت إلى المراسل العسكري مشاهد خيالية أخرى، مثل "توثيق لمخبأ المرشد الإيراني علي خامنئي"، أو "صورة لقاعدة أنصار الله قبل هجوم إسرائيلي"، أو "توثيق نادر للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان"، في إشارة ساخرة إلى خطأ المقطع الأصلي.

كما نُسبت إليه منشورات ساخرة أخرى تتحدث عن "ألغام إيرانية على طول مضيق هرمز"، في إطار موجة تهكم اجتاحت المنصات.

وتنوّعت ردود فعل المغردين بين الغضب والسخرية، وهو ما رصده برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2026/3/11)، إذ رأى "إيهود" أن الاعتذار غير كافٍ، معتبرا أن المراسل "يتحمل المسؤولية ويجب أن يستقيل بدل الاكتفاء بالاعتذار".

ما الفائدة من الاعتذار؟ عليه الاستقالة. لا يمكن أن يدّعي تحمّل المسؤولية وفي النهاية يهرب من العواقب. بواسطة "إيهود"

أما "بن" فانتقد ما وصفه بخطاب التخويف الإعلامي، معتبرا أن بعض القنوات تبث محتوى يثير الرعب بين الجمهور ويؤثر في وعي المواطنين.

ملايين الإسرائيليين المخدرين يجلسون أمام شاشة تبث عليهم هراءً لا نهاية له من الغباء والترهيب بين الإعلانات، لأن المواطنين الخائفين هم مواطنون مطيعون. بواسطة "بن"

من جهتها، أشارت ريتا إلى أن الحروب باتت بيئة خصبة لانتشار المقاطع المزيفة، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يزيد من تعقيد المشكلة، لكنها رأت أن كون الفيديو مأخوذا من لعبة فيديو "يجعل الأمر أقرب إلى السخرية".

الحروب مرتع الفيديوهات المزيفة.. والذكاء الاصطناعي يساهم في تعميق هذه المشكلة.. لكن كونه فيديو من لعبة هو أمر مثير للسخرية فعلا. بواسطة ريتا

أما سلمى فاعتبرت أن الواقعة تعكس مشكلة أوسع تتعلق بالمصداقية الإعلامية، مشيرة إلى أن الخطأ ربما لم يكن ليُصحَّح لولا كشفه على الإنترنت.

وش تتوقعون منه يعني هو وقناته؟ أسهل شي الكذب عند إعلامهم وواضحة إنه لولا الموضوع انكشف ما كان اعترف ولا صحح المعلومة. بواسطة سلمى

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في الإعلام الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، إذ عرضت قناة "آي 24 نيوز" قبل نحو أسبوعين مقطعا قالت إنه يوثق غارة جوية على أهداف في إيران، قبل أن يتضح لاحقا أن الفيديو أيضا مأخوذ من لعبة "DCS World" نفسها.