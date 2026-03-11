كوريا الشمالية تدعم مجتبى خامنئي وتدين العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأربعاء، أن بيونغ يانغ أعربت عن دعمها لاختيار الشعب الإيراني للمرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، الذي تولى المنصب خلفا لوالده، بعد مقتله في الضربات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية نددت بشدة بالعدوان الذي تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل، واصفة إياه بـ"غير القانوني"، مؤكدة أن هذه الأعمال تقوض السلام وتزيد من حالة عدم الاستقرار في العالم.

وتشن أمريكا وإسرائيل هجمات على إيران بدأت يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.