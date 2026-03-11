عاجل,
أخبار|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تدعم مجتبى خامنئي وتدين العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران

اختيار مجتبى خامنئي (وسط) مرشدا أعلى لإيران جاء بعد مقتل والده آية الله علي خامنئي (أسوشيتد برس)
Published On 11/3/2026
آخر تحديث: 02:08 (توقيت مكة)

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأربعاء، أن بيونغ يانغ أعربت عن دعمها لاختيار الشعب الإيراني للمرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، الذي تولى المنصب خلفا لوالده، بعد مقتله في الضربات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية نددت بشدة بالعدوان الذي تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل، واصفة إياه بـ"غير القانوني"، مؤكدة أن هذه الأعمال تقوض السلام وتزيد من حالة عدم الاستقرار في العالم.

وتشن أمريكا وإسرائيل هجمات على إيران بدأت يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

المصدر: الجزيرة

