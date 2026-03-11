عاجلعاجل,
عاجل | مندوبة قطر في الأمم المتحدة: هجمات إيران على قطر غير مبررة وتصعيد غير مقبول
Published On 11/3/2026|
آخر تحديث: 19:25 (توقيت مكة)
مندوبة قطر في الأمم المتحدة:
- هجمات إيران على قطر غير مبررة وتصعيد غير مقبول
- الاعتداءات الإيرانية وضعت المدنيين تحت الخطر وسببت أضرارا في البنية التحتية
- الاعتداءات الإيرانية تقوض أسس التفاهم التي تقوم عليها العلاقات وتهدد أمن المنطقة
- التقاعس عن الرد سيرسل إشارة خطيرة بأن مهاجمة جيران غير متورطين لا تترتب عليها عواقب
المندوب السعودي في الأمم المتحدة:
- السلوكيات الإيرانية لا تتناغم مع مبادئ حسن الجوار
- سلوكيات إيران تجاه المملكة لا تساهم في خفض التصعيد
مندوب الإمارات في الأمم المتحدة:
- لولا قدراتنا في التصدي للهجمات لكم أن تتخيلوا كم كانت ستكون الأضرار
- لا نسعى إلى التصعيد ولكن سنتخذ كل الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
مندوب الكويت بالأمم المتحدة:
- نرفض ادعاءات إيران المضللة في الأمم المتحدة بأن أراضي الكويت استخدمت في الهجمات
- سيادتنا وسلامة أراضينا خطوط حمراء
- على مجلس الأمن التحرك بكل حسم واتخاذ قرار بشأن اعتداء إيران السافر على أراضينا
المصدر: الجزيرة