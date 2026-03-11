عاجل,
عاجل | مندوبة قطر في الأمم المتحدة: هجمات إيران على قطر غير مبررة وتصعيد غير مقبول

Published On 11/3/2026
آخر تحديث: 19:25 (توقيت مكة)

مندوبة قطر في الأمم المتحدة:

  • هجمات إيران على قطر غير مبررة وتصعيد غير مقبول
  • الاعتداءات الإيرانية وضعت المدنيين تحت الخطر وسببت أضرارا في البنية التحتية
  • الاعتداءات الإيرانية تقوض أسس التفاهم التي تقوم عليها العلاقات وتهدد أمن المنطقة
  • التقاعس عن الرد سيرسل إشارة خطيرة بأن مهاجمة جيران غير متورطين لا تترتب عليها عواقب

المندوب السعودي في الأمم المتحدة:

  • السلوكيات الإيرانية لا تتناغم مع مبادئ حسن الجوار
  • سلوكيات إيران تجاه المملكة لا تساهم في خفض التصعيد

مندوب الإمارات في الأمم المتحدة:

  • لولا قدراتنا في التصدي للهجمات لكم أن تتخيلوا كم كانت ستكون الأضرار
  • لا نسعى إلى التصعيد ولكن سنتخذ كل الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا

مندوب الكويت بالأمم المتحدة:

  • نرفض ادعاءات إيران المضللة في الأمم المتحدة بأن أراضي الكويت استخدمت في الهجمات
  • سيادتنا وسلامة أراضينا خطوط حمراء
  • على مجلس الأمن التحرك بكل حسم واتخاذ قرار بشأن اعتداء إيران السافر على أراضينا
المصدر: الجزيرة

