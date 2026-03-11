حزب الله يعلن "العصف المأكول" وإسرائيل تتوعد برد "الصاع صاعين"

أعلن حزب الله اللبناني إطلاق عملية "العصف المأكول"، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن 100 صاروخ أطلقت من لبنان في الموجة الحالية على إسرائيل وسط إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من هذه الصواريخ قائلا "سنرد الصاع صاعين".

كما قال مراسل الجزيرة إن هجوما صاروخيا متزامنا من إيران وجنوب لبنان استهدف إسرائيل، وسط إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن على سكان الشمال البقاء قرب الأماكن المحصنة.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حزب الله وإيران شنا هجوما صاروخيا مشتركا على شمال إسرائيل في "أول هجوم منسق".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين جراء الهجمات الصاروخية الأخيرة على شمال إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرق الإنقاذ تعمل في عدة مواقع سقطت فيها صواريخ أو شظايا.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم ورود بلاغات عن إصابات مباشرة في عدد من المواقع عقب الهجوم الصاروخي الذي نفّذه حزب الله على شمال إسرائيل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتضرر مبنى في إحدى المناطق الشمالية نتيجة القصف الذي تخللته أصوات انفجارات في كريات شمونة وحيفا والقدس، مع تكرار صافرات الإنذار في الشمال ووسط إسرائيل.

وأشارت قناة "كان" وهيئة البث الإسرائيلية إلى أن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل، وأن الدفاعات الجوية اعترضت دفعات منها في سماء إسرائيل.

من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني عن موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة، وسط تصاعد واضح في وتيرة الهجمات المتزامنة على عدة جبهات.

ولاقا، أوضح حزب الله أنه استهدف كريات شمونة ونهاريا بسلسلة من الصواريخ في إطار عمليات "العصف المأكول"، مؤكداً أن الهجوم يأتي ضمن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش "سيرد الصاع صاعين" على هذه العمليات، مشيراً إلى أن "الآتي أعظم" خلال الساعات القادمة.

وقد صعّد الاحتلال غاراته على مناطق عدة بلبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مما خلّف مقتل وإصابة عشرات اللبنانيين منذ فجر اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيواصل استهداف حزب الله بهدف نزع سلاحه بالكامل، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمر بأيام صعبة، وأن المرحلة المقبلة ستكون "مليئة بعدم اليقين".

كما قال إن إسرائيل تمتلك قائمة واسعة من الأهداف داخل إيران وتعتزم مواصلة قصفها، مؤكدا أن القضاء على "التهديد الإيراني" قد يستغرق وقتًا طويلاً.

من جهته، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران اليوم إن سياسة الضربات المتبادلة انتهت، معلنا انتقال طهران إلى مرحلة جديدة من المواجهة تقوم على تنفيذ ضربات متواصلة اعتبارا من الآن، مؤكدا أن نهاية الحرب لن يحددها الأمريكيون أو الإسرائيليون بل الجمهورية الإسلامية.

ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية على إيران، أدت إلى مقتل المئات، بينهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.