طهران تحذر والجيش الأمريكي يلوّح بضرب الموانئ الإيرانية على هرمز

حذّرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) المدنيين الإيرانيين، اليوم الأربعاء، من الاقتراب من موانئ تطل على مضيق هرمز، الأمر الذي دفع إيران إلى التحذير من الإقدام على تلك الخطوة وهددت باستهداف "جميع الموانئ في المنطقة".

وقالت "سنتكوم"، في بيان لها اليوم، "ينبغي على عمال الموانئ ‌الإيرانيين والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية تجنب السفن البحرية الإيرانية والمعدات العسكرية".

وذكر البيان أن "النظام الإيراني يستخدم موانئ مدنية على طول مضيق هرمز لشن عمليات عسكرية تهدد الملاحة الدولية"، لافتا إلى أن "هذه الأعمال الخطيرة تُهدد أرواح الأبرياء".

وحثّت "سنتكوم" المدنيين في إيران على "تجنب جميع مواقع الموانئ التي توجد فيها القوات البحرية الإيرانية فورا"، مُلمّحة إلى إمكانية استهداف الجيش الأمريكي لهذه المنشآت.

تهديد إيراني

وردا على البيان الأمريكي، قال متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي لبلاده " إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافا مشروعة لنا".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "وكالة تسنيم الإيرانية "عن قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري قوله "إن عبور مضيق هرمز بيد إيران وحدها".

وأفادت الوكالة بأن تنغسيري كتب في تدوينة على منصة إكس اليوم "إن على أية قطعة بحرية تريد عبور المضيق أن تطلب من إيران الإذن بذلك".

وأردف قائلا "هل طمأنوا السفن بشأن عبور مضيق هرمز؟ يجب أن نسأل ذلك من بحارة السفينتين (مايوري ناري وإكسبرس روم) اللتين وثقتا بالوعود الخاوية ولم تكترثا بالتحذيرات وأرادتا عبور مضيق هرمز لكنهما تورطتا.. إن على أية قطعة بحرية تريد عبور المضيق أن تطلب من إيران الإذن بذلك".

وتشن الولايات المتحدة ضربات ضد السفن البحرية الإيرانية، إذ أغرقت أو دمرت 60 سفينة حتى الآن.