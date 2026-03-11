صور فضائية تظهر أضرارا في 3 قواعد صاروخية إيرانية

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة التقطتها شركة فانتور (Vantor) في 9 مارس/آذار 2026 أضرارا في 3 قواعد صاروخية إيرانية، عقب غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأيام الأخيرة.

أضرار في قاعدتي داراب وكرمان

تكشف الصور الفضائية أضرارا داخل قاعدة داراب الصاروخية في محافظة فارس جنوب إيران، إضافة إلى قاعدة كرمان الصاروخية في جنوب شرق البلاد.

وتظهر اللقطات آثار تدمير في عدد من المباني والمنشآت داخل الموقعين، إلى جانب مؤشرات احتراق في بعض المناطق داخل القاعدتين.

استهداف واسع في قاعدة خوروغو

كما كشفت الصور الفضائية عن أضرار واسعة في قاعدة خوروغو الصاروخية الواقعة في محافظة هرمزجان جنوب إيران.

وتظهر اللقطات آثار ضربات في أجزاء متعددة من القاعدة، مع تضرر مبان داخل الموقع وانتشار علامات احتراق في محيط بعض المنشآت.

وتقع القاعدة في منطقة جبلية قرب الساحل الجنوبي لإيران، وهو موقع قريب من الخليج ومضيق هرمز.

ويعكس توزيع المواقع المتضررة، بين جنوب البلاد وجنوبها الشرقي والساحل الجنوبي، اتساع نطاق الضربات التي طالت منشآت عسكرية وصاروخية في إيران خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الضربات ضمن استمرار التصعيد العسكري المتبادل بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

ونفّذت أمريكا وإسرائيل مئات الغارات الجوية استهدفت فيها قواعد عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبرامج الصاروخية والطائرات المسيّرة داخل إيران.