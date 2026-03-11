أخبار|تحقق|إيران

صور فضائية تظهر أضرارا في 3 قواعد صاروخية إيرانية

08_after airstrikes_khorgu_missile base destroyed_buildings_09mar2026
دمار يطال مباني داخل قاعدة خوروغو الصاروخية عقب الغارات (فانتور)
Published On 11/3/2026

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة التقطتها شركة فانتور (Vantor) في 9 مارس/آذار 2026 أضرارا في 3 قواعد صاروخية إيرانية، عقب غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأيام الأخيرة.

16_after airstrikes_kerman_missile_base_destroyed_buildings_airstrikes_09mar2026
دمار في مبان داخل قاعدة الصواريخ بكرمان عقب الغارات الجوية (فانتور)

أضرار في قاعدتي داراب وكرمان

تكشف الصور الفضائية أضرارا داخل قاعدة داراب الصاروخية في محافظة فارس جنوب إيران، إضافة إلى قاعدة كرمان الصاروخية في جنوب شرق البلاد.

14_after airstrikes_kerman_missile_base_overview_airstrikes_09mar2026
آثار الغارات الجوية تظهر في قاعدة الصواريخ بمدينة كرمان (فانتور)

وتظهر اللقطات آثار تدمير في عدد من المباني والمنشآت داخل الموقعين، إلى جانب مؤشرات احتراق في بعض المناطق داخل القاعدتين.

10_after airstrikes_darab_missile_base_overview_airstrikes_09mar2026
آثار الغارات الجوية تظهر في قاعدة داراب الصاروخية (فانتور)

استهداف واسع في قاعدة خوروغو

كما كشفت الصور الفضائية عن أضرار واسعة في قاعدة خوروغو الصاروخية الواقعة في محافظة هرمزجان جنوب إيران.

وتظهر اللقطات آثار ضربات في أجزاء متعددة من القاعدة، مع تضرر مبان داخل الموقع وانتشار علامات احتراق في محيط بعض المنشآت.

06_after airstrikes_khorgu_missile_base_destroyed_buildings_and_adits_09mar2026
آثار تدمير مبان ومداخل أنفاق في قاعدة خوروغو الصاروخية بعد الضربات الجوية (فانتور)

وتقع القاعدة في منطقة جبلية قرب الساحل الجنوبي لإيران، وهو موقع قريب من الخليج ومضيق هرمز.

ويعكس توزيع المواقع المتضررة، بين جنوب البلاد وجنوبها الشرقي والساحل الجنوبي، اتساع نطاق الضربات التي طالت منشآت عسكرية وصاروخية في إيران خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الضربات ضمن استمرار التصعيد العسكري المتبادل بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

ونفّذت أمريكا وإسرائيل مئات الغارات الجوية استهدفت فيها قواعد عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبرامج الصاروخية والطائرات المسيّرة داخل إيران.

المصدر: مواقع إلكترونية

