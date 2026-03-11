تضارب حول إصابة مجتبى في الضربات الأمريكية الإسرائيلية

يكتنف الغموضُ الوضعَ الصحي للمرشد الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي؛ فبينما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن السفير الإيراني في قبرص خبر إصابته في الضربات الأمريكية، نفى مسؤولون إيرانيون ذلك في وقت سابق.

وقال السفير الإيراني في نيقوسيا علي رضا سالاران، في مقابلة مع صحيفة الغارديان اليومية البريطانية، إن "مجتبى أُصيب خلال القصف الأمريكي الإسرائيلي الذي قُتل فيه والده علي خامنئي في 28 فبراير/شباط الماضي".

وأضاف "سمعت أنه أُصيب في الساقين واليد والذراع. وأعتقد أنه في المستشفى ولا أظن أنه في حالة تسمح له بإلقاء خطاب".

كما سبق ونقلت وكالة "رويترز" اليوم أيضا عن مسؤول إيراني لم تذكر اسمه أن المرشد الأعلى الجديد أصيب بجروح طفيفة، لكنه يواصل عمله، دون أن يقدم تفاصيل عن توقيت إصابته أو سبب عدم إدلائه بأي بيانات علنية منذ اختياره مرشدا أعلى الأحد الماضي.

وصباح اليوم الأربعاء، قال يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن المرشد الأعلى مجتبى بخير، وذلك بعد تقارير تحدثت عن إصابته في أثناء الحرب التي اندلعت مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي منشور على قناته في تطبيق تليغرام، قال يوسف، وهو مستشار للحكومة، "سمعت الأنباء التي تفيد بأن السيد مجتبى خامنئي أصيب. سألت بعض الأصدقاء الذين لديهم شبكة واسعة من العلاقات، فقالوا إنه، والحمد لله، بخير".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد ذكر لوكالة رويترز أن تقييما للمخابرات الإسرائيلية أشار إلى أن مجتبى أصيب بجروح طفيفة جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على بلاده، وأن هذا قد يفسر عدم ظهوره علنا منذ اندلاع الحرب.

كما سبق وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين لم تكشف أسماءهم، أن خامنئي "تعرض لإصابات، بعضها في ساقيه، لكنه لا يزال واعيا ويختبئ في مكان شديد التحصين مع اتصالات محدودة".

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد أن أي زعيم تعيّنه القيادة الإيرانية الحالية سيكون "هدفا واضحا للتصفية".

ومنذ الإعلان عن توليه منصب المرشد الأعلى يوم الأحد الماضي خلفا لوالده الذي قتل في اليوم الأول من الحرب في قصف استهدف مقر إقامته، لم يوجه مجتبى (56 عاما) أي خطاب إلى الأمة الإيرانية ولم يصدر بيانا مكتوبا، ويُعرف عنه أنه نادرا ما يظهر علنا أو يتحدث في مناسبات رسمية.