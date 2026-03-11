رئيس وزراء كندا: لم ولن نشارك في الهجوم على إيران أبدا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للبرلمان، إن بلاده لم تنخرط في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران " ولن تشارك بها".

واضطر رئيس الوزراء إلى تغيير جدول أعماله لحضور جلسة مساءلة أمس الثلاثاء أمام مجلس العموم الكندي، بعد انتقادات وجهت له بعدم إجابة أعضاء البرلمان بشأن موقف كندا من الحرب في إيران.

ولم يُطرح على كارني سوى عدد قليل من الأسئلة حول النزاع يوم الثلاثاء. واختار المحافظون توجيه أسئلة حادة لرئيس الوزراء حول الأمن العام والتضخم والقدرة على تحمل التكاليف.

وأثار زعيم كتلة كيبيك، إيف فرانسوا بلانشيه، قضية الحرب في إيران وانتقد كارني لـ "سفره حول العالم مثل ماركو بولو".

وطلب بلانشيه من كارني مشاركة البرلمان رؤيته بشأن الشرق الأوسط.

وقال كارني إن "موقف كندا واضح. كندا تدعم ضرورة منع البرنامج النووي الإيراني وتصدير الإرهاب".

وأضاف: " كندا لا تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل في هجومهما ولن تشاركهما أبدا".

الحرب على إيران

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، مما أسفر مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وخلفت أكثر من 15 ألف جريح.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 2339، بالإضافة إلى هجمات أخرى أسفرت عن مقتل وجرح عسكريين أمريكيين.

كما تشن هجمات على ما تقول إنه "قواعد ومصالح أمريكية" بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.