ثلاث هجمات بحرية قرب هرمز.. تحذيرات أمنية للسفن في الخليج

أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" ثلاثة تحذيرات أمنية منفصلة بشأن حوادث استهداف سفن بالقرب من مضيق هرمز، اثنتان منها بالقرب من السواحل الإماراتية، والثالثة قبالة سواحل سلطنة عمان.

وذكرت هيئة الملاحة البريطانية أن الهجوم الأول استهدف سفينة بضائع سائبة على بُعد 50 ميلا بحريا (92.6 كم) شمال غرب دبي، وأن الثاني استهدف سفينة حاويات على بعد 25 ميلا بحريا (46.3 كم) شمال غرب رأس الخيمة في الإمارات.

كما أفادت منظمة النقل البحري في سلطنة عُمان (KMTO) بأن سفينة شحن أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، على بعد 11 ميلا بحريا (20.3 كم) شمال عُمان.

وذكرت وكالة رويترز أن السفن الثلاث المستهدفة هي سفينتا البضائع السائبة "مايوري ناري" (MAYUREE NAREE)، و"ستار جوينيث" (STAR GWYNETH)، وسفينة الحاويات "ون ماجيستي" (ONE MAJESTY).

وأضافت أن السفينة التايلندية "مايوري ناري" وقع بها أشد الأضرار بعدما أصيبت بمقذوفين اندلع على إثرهما حريق في غرفة المحركات، وقد أُجلِي 20 من أفراد الطاقم.

أما "ون ماجيستي" فأصيبت بأضرار طفيفة فوق خط الماء، وأصيبت "ستار جوينيث" بأضرار في الهيكل دون تسجيل إصابات في طاقمها.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع "مارين ترافيك" أن السفن الثلاث ترفع أعلام تايلند واليابان وجزر مارشال، وتدار من قبل شركات مقرها تايلند واليابان واليونان.

كما تشير آخر إشارة ملتقطة في موقع "مارين ترافيك" إلى أن آخر ظهور للسفن الثلاث على أنظمة الرادار كان بين الساعة (08:30) والساعة (10:45) صباحا بتوقيت الدوحة.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية "باستهداف ناقلة النفط إكسبريس روم (EXPRESS ROME) التي ترفع العلم الليبيري، والمملوكة لشركة إسرائيلية، بعد تجاهل تحذيرات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتم إيقافها في مكانها".

وحتى الآن لم تظهر معطيات مستقلة أو تحذيرات إغاثية للسفينة المذكورة في البيان الإيراني تؤكد الواقعة.

ويعد الاستهداف الحالي لثلاث سفن في يوم واحد أكبر هجوم بحري مسجل قرب مضيق هرمز منذ بدء التصعيد الحالي في 28 فبراير/شباط.

وسبق أن وثقت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة 10 حوادث مؤكدة لاستهدافات شملت ناقلات نفط وسفن بضائع سائبة وحاويات وسفينة قاطرة، تعود ملكية العدد الأكبر منها لشركات إماراتية وأمريكية، وذلك في الفترة من 1 إلى 11 مارس/آذار الجاري، ليكون بذلك إجمالي الاستهدافات المؤكدة 13 هجوما.

وفي وقت سابق، فرض الحرس الثوري الإيراني قيودا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، شملت منع السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في سياق الأزمة المتصاعدة والهجمات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وسط استمرار التهديدات الإيرانية للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في محيط المضيق.