موسكو تعلن تضرر قنصليتها في الغارات على أصفهان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء تعرض قنصليتها العامة في مدينة أصفهان الإيرانية لأضرار مادية، إثر هجوم استهدف المدينة نهاية الأسبوع الماضي، في إطار التصعيد العسكري المستمر الذي تشهده المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان "تعرضت القنصلية العامة الروسية في أصفهان لأضرار جراء هجوم على مكتب المحافظ، في الثامن من مارس/ آذار، حيث تحطمت نوافذ المبنى والمساكن، وتأثر العديد من الموظفين بموجة الانفجار".

وأكدت زاخاروفا في بيانها المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة أنه "لحسن الحظ، لم يسقط قتلى أو تحدث إصابات خطيرة جراء الهجوم".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن الهجمات على البعثات الدبلوماسية تمثل "انتهاكا صارخا" و"تنتهك الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي"، وطالبت جميع الأطراف باحترام "حرمة المواقع الدبلوماسية" والامتناع عن إلحاق الأذى بالموظفين، داعية إلى "وقف الأعمال العدائية فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات".

"وقف الأعمال العدائية"

من جانبه، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش الصراع القائم مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوم الثلاثاء، حيث دعا بوتين إلى "وقف جميع الأعمال القتالية".

ويأتي هذا الحادث في ظل العدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والذي أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

كما تشن إيران هجمات تقول إنها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية بالدول الخليجية والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.