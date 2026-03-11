تصويت مرتقَب بمجلس الأمن على مشروع قرار خليجي يندد بالهجمات الإيرانية

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي -اليوم الأربعاء- على مشروع قرار مقدم من دول مجلس التعاون الخليجي يندد بالهجمات التي تشنها إيران على عدد من الدول الخليجية، في وقت تتواصل فيه عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف تلك الدول.

ونقلت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن 95 دولة عضوا في الأمم المتحدة أشارت حتى الآن إلى نيتها المشاركة في رعاية مشروع القرار المعدَّل.

وبحسب المصادر، فقد أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القرار، شملت صياغات لغوية طفيفة من دون المساس بجوهره، إذ أبقى النصّ على الدعوة إلى وقف الهجمات فورا، والإدانة الواضحة لها، مع تأكيد دعم سيادة الدول الخليجية المتضررة.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنه لا يزال من غير الواضح ما إن كانت روسيا ستطرح مشروع قرار منافسا للتصويت داخل المجلس.

تطورات ميدانية

ميدانيا، أعلنت عدة دول خليجية اعتراض هجمات جوية وصاروخية خلال الساعات الماضية، ففي قطر أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء تعرُّض الدولة لهجوم إيراني بخمسة صواريخ باليستية، تمكنت القوات المسلحة من التصدي لها جميعا دون تسجيل أي خسائر.

وفي الكويت، أكد الجيش الكويتي رصد خمس طائرات مسيرة معادية منذ فجر الثلاثاء، مشيرا إلى تدمير أربع منها، بينما سقطت الطائرة الخامسة خارج منطقة التهديد.

كما أفادت وزارة الدفاع الكويتية لاحقا بتدمير صاروخين باليستيين وسبع طائرات مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي السعودية، أكدت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في منطقة الربع الخالي كانتا متجهتين نحو حقل الشيبة النفطي.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تعاملت مع رشقة من الصواريخ الباليستية القادمة من إيران، مؤكدة اعتراضها وتصديها للهجوم.

وأكدت الوزارة -في بيان لها- أنه "منذ بداية الاعتداءات الإيرانية، رصدت الإمارات 262 صاروخا باليستيا، تم تدمير 241 صاروخا، وسقط 19 في البحر، و2 على أراضي الدولة، إضافة إلى اعتراض 1385 طائرة مسيرة من أصل 1475 رُصدت، وتدمير 8 صواريخ جوالة".

أما في البحرين، فقد أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 106 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية.

وفي اليوم 12 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تجد 7 عواصم عربية نفسها في خضم تصعيد إقليمي غير مسبوق، حيث تتعرض لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية أصابت أهدافا مدنية وعسكرية.