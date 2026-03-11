ترمب: لم يتبق شيء نستهدفه في إيران والحرب ستنتهي قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا، لأنه "لم يتبق عمليا أي شيء يمكن استهدافه"، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي.

وتجنب ترمب -وفق القناة الـ12 الإسرائيلية- الحديث عن موعد زمني محدد لإنهاء العمليات العسكرية في إيران، وأضاف "عندما أقرر انتهاء الحرب فستنتهي حينها".

وقال الرئيس الأمريكي -في تصريحات لأكسيوس- إن بلاده ألحقت أضرارا بإيران أكبر مما كان متوقعا خلال فترة الأسابيع الستة التي كانت محددة للحرب التي بدأت قبل 12 يوما، موضحا "الحرب تسير على ما يرام، ونحن متقدمون كثيرا على الجدول الزمني".

وأضاف ترمب أن "إيران تدفع ثمن 47 عاما من الموت والدمار الذي تسببت به"، مبينا أن عداء طهران يمتد إلى دول الخليج، ولا يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسؤولون: "لا توجيهات بوقف الحرب"

في الأثناء، أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لأكسيوس والقناة الـ12، عدم صدور أي توجيهات داخلية بشأن موعد وقف القتال في إيران، مشيرين إلى استعدادهم لمواصلة الهجمات على طهران لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.

وسبق للرئيس الأمريكي -الذي حدد مددا مختلفة لانتهاء الهجمات على طهران- أن صرح لشبكة "سي إن إن" الاثنين الماضي، بأن الحرب شارفت على الانتهاء، قبل ساعة واحدة من حديث مختلف أمام تجمع لأعضاء الحزب الجمهوري في فلوريدا، إذ أكد أن الحرب لن تتوقف قبل "إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو".

وفي موقف متناقض أيضا، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء باستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حتى تحقيق أهدافها دون سقف زمني.

ومنذ 12 يوما، تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصا في إيران، بينهم المرشد الراحل علي خامنئي وعشرات المسؤولين، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 2557، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت ما لا يقل عن 7 عسكريين أمريكيين وأصابت 140.

كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.