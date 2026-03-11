بعد رفع التعتيم جزئيا.. الإعلام الإسرائيلي يكشف إصابة جنود بمسيّرة لحزب الله

أصيب 3 عسكريين إسرائيليين -مساء الثلاثاء- جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني على موقع عسكري شمالي إسرائيل.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح جراء غارة جوية شنها حزب الله بطائرة مسيرة على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية.

وسُمع دويّ صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل إثر هجوم بطائرة مسيرة وصواريخ أطلقها حزب الله مساء الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وفي سياق متصل، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه المطلة (شمال)، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وبدورها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر خبر يتعلق بضرب محطة للأقمار الصناعية قرب بيت شيمش بأحد "الصواريخ الدقيقة" التي أطلقها حزب الله. وتتكون المحطة من 120 صحنا للبث بأحجام ضخمة.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما على مواقع سقوط الصواريخ والمسيّرات والخسائر البشرية الناجمة عنه.

حزب الله يصعّد

وقد اندلعت اشتباكات واسعة -أمس الثلاثاء- بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي، عند أطراف بلدة عيترون الحدودية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله -في بيانات منفصلة- أن عناصره استهدفوا مستوطنتين إسرائيليتين وموقعين للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

كما قال حزب الله إن عناصره استهدفوا مستوطنتيْ مسكاف عام والمطلة بالصواريخ، إضافة إلى الموقع الإسرائيلي المستحدث في الحمامص جنوب مدينة الخيام في جنوب لبنان، وتجمُّع للجنود الإسرائيليين في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام.

وفي وقت سابق، أكد حزب الله أن عناصره استهدفوا موقعيْ العباد والمالكية الإسرائيليين، ومربض المدفعية في موقع العباد الإسرائيلي. كما استهدفوا قاعدة شمشون الإسرائيلية غرب بحيرة طبريا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وشرع حزب الله في تنفيذ سلسلة هجمات على أهداف إسرائيلية عقب الإعلان عن اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في 28 فبراير/شباط الماضي في أعقاب هجوم مشترك إسرائيلي أمريكي على إيران.

وبدأت إسرائيل -منذ 2 مارس/آذار الجاري- هجوما عسكريا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وقلب العاصمة ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في توغل بري محدود بالجنوب، مما تسببت في نزوح مئات الآلاف.