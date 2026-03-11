مسؤول إيراني: المرشد مجتبى خامنئي أُصيب بجروح طفيفة ويواصل عمله

قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي اُصيب بجروح طفيفة، لكنه يواصل عمله، دون أن يقدم تفاصيل عن توقيت إصابته أو سبب عدم إدلائه بأي بيانات علنية منذ اختياره مرشدا أعلى الأحد الماضي.

وصباح اليوم، قال يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن المرشد الأعلى مجتبى بخير، وذلك بعد تقارير تحدثت عن إصابته في أثناء الحرب التي اندلعت مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي منشور على قناته في تطبيق تليغرام، قال يوسف، وهو مستشار للحكومة، "سمعت الأنباء التي تفيد بأن السيد مجتبى خامنئي أصيب. سألت بعض الأصدقاء الذين لديهم شبكة واسعة من العلاقات، فقالوا إنه، والحمد لله، بخير".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد ذكر لوكالة رويترز أن تقييما للمخابرات الإسرائيلية أشار إلى أن مجتبى أصيب بجروح طفيفة جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على بلاده، وأن هذا قد يفسر عدم ظهوره علنا منذ اندلاع الحرب.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين لم تكشف أسماءهم، أن خامنئي "تعرض لإصابات، بعضها في ساقيه، لكنه لا يزال واعيا ويختبئ في مكان شديد التحصين مع اتصالات محدودة".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أي زعيم تعيّنه القيادة الإيرانية الحالية سيكون "هدفا واضحا للتصفية".

وكان مجتبى قد انتُخب خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط/فبراير 2026. وبعد إعلان انتخابه، بث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريرا عن أبرز محطات حياته، واصفا إياه بأنه "جريح حرب رمضان" الجارية.

ومنذ الإعلان عن توليه منصب المرشد الأعلى يوم الأحد الماضي، لم يوجه مجتبى أي خطاب إلى الأمة الإيرانية ولم يصدر بيانا مكتوبا، ويُعرف عنه أنه نادرا ما يظهر علنا أو يتحدث في مناسبات رسمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنه مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكن هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.