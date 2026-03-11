بسرب من المسيرات.. طهران تهاجم حزبا كرديا إيرانيا في السليمانية

أفادت مصادر مطلعة للجزيرة، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين بهجوم واسع استهدف مواقع تابعة لـ"حزب كومله كوردستان إيران" المعارض في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وبحسب المصادر، فقد شنت 8 طائرات مسيرة هجوما دقيقا استهدف نقاط تمركز الحزب في منطقة "زركويز"، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية في المواقع المستهدفة، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة التي تضم مكاتب ومعسكرات للحزب.

وأصدر الحزب بيانا رسميا أكد فيه إصابة مقراته بهجوم من 8 طائرات مسيرة فجر اليوم الأربعاء، وأشار إلى مقتل أحد عناصره ويدعى "أوميد ويسي"، وإصابة مقاتل آخر من قوات "البشمركة" يُدعى "أمير باباخاني"، وحالته الصحية مستقرة.

وفي تصريح للوكالة الفرنسية، اتهم علي رنجدري، العضو في قيادة الحزب، إيران بالوقوف وراء هذه العملية.

وحزب "كوملة كوردستان إيران" هو أحد أقدم التنظيمات السياسية الكردية الإيرانية، إذ تأسس قبل نحو خمسة عقود. وقد تحول الحزب تاريخيا من الجذور الماركسية اللينينية إلى تبني الفكر الاشتراكي الديمقراطي والعلماني.

ويتخذ الحزب من إقليم كردستان العراق مقرا له منذ عقود، وله جناح عسكري (بيشمركة) وقواعد تدريب في "زركويز" الواقعة على الحدود بين العراق وإيران.

ترحيب بالهجوم على طهران

وصرح عبد الله مهتدي، الأمين العام للحزب، مؤخرا بأن الحزب يجد نفسه في موقف دفاعي، لكنه أبدى استعدادا للانخراط كشريك إستراتيجي في حال انهيار النظام الإيراني.

وأعرب مهتدي عن سعادته وترحيبه بالتحرك الأمريكي الإسرائيلي ضد النظام الإيراني، معتبرا أن النظام "فقد شرعيته"، وقال إنه يأمل أن تضعف قوات الأمن في إيران مما يمهد الطريق أمام الناس في جميع أنحاء إيران وبخاصة في كردستان لـ"الانتفاضة"، و"عند تلك اللحظة سيكون لقوات البيشمركة والأحزاب السياسية دور تؤديه".

وتمكنت الضربات العسكرية الإيرانية المتتالية من محاصرة فصائل المعارضة الكردية داخل معاقلها الجبلية في الجانب العراقي، مما أدى مع مرور الوقت إلى انحسار نفوذها الشعبي والسياسي في الداخل الإيراني، وتتهم إيران هذه الفصائل بالضلوع في هجمات في الداخل الإيراني وبخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية مناهضة للجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من تراجع ثقلها الميداني، تواصل طهران ملاحقة هذه القوى عبر سلسلة من العمليات كان من آخرها هجوم بطائرة مسيرة استهدف موكبا لقيادي كردي إيراني قرب مدينة دوكان بالسليمانية في 18 فبراير/شباط 2026، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وفقا لتقارير حقوقية كردية.