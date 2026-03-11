"المطر الأسود" يرعب الإيرانيين ومغردون يحذرون من آثاره الكارثية

تسبب استهداف منشآت صناعية ونفطية في إيران خلال الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في اندلاع حرائق ضخمة، مما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من احتمال حدوث ما يُعرف بالمطر الأسود، الذي يشكل خطورة على حياة الناس.

وحذّر كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، من أن "المطر الأسود" وما يصاحبه من مطر حمضي يُشكِّل بالفعل خطرا مباشرا على السكان وخاصة على الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن المطر وبسبب التلوث الناتج عن القصف والحرائق والانفجارات يصبح حاملا لمواد كيميائية حمضية خطرة جدا .

والمطر الأسود هو مطر ملوث بالمواد الكيميائية والجسيمات الدقيقة والغازات السامة مثل الرماد والسخام والهيدروكربونات وثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين والمعادن الثقيلة.

فعندما يسقط المطر عبر الغلاف الجوي الملوث يمتص الجسيمات والملوثات الضارة، ويُعرف هذا التفاعل الكيميائي بالتنظيف الجوي ويمنح قطرات الماء لونا داكنا يُطلق عليه المطر الأسود.

وتأتي هذه الجسيمات من الانفجارات النووية والبراكين وانفجارات المنشآت الصناعية والحرائق الضخمة وانفجارات المنشآت النفطية.

ورغم أن المطر ينظف الهواء، فإنه ينقل هذه الغازات الخطيرة إلى الأرض فتتسرب السموم إلى التربة ومياه البحر، مما يهدد سلامة المحاصيل والكائنات البحرية، وقد تنتقل إلى الإنسان عبر الغذاء.

وإذا تعرض الإنسان للمطر الأسود فقد يتأثر جهازه التنفسي والعصبي ويصاب بتهيج الجلد والعين وقد يصاب بالسرطان على المدى الطويل، ولذلك ينصح الخبراء والأطباء بتجنب ملامسة المطر مباشرة، وغسل الجلد إذا لامسته، وتنظيف الخضروات جيدا، وارتداء أقنعة واقية لتجنب استنشاق الجسيمات الدقيقة.

تفاعل

وتفاعلت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن المطر الأسود، وهو ما رصدته حلقة (2026/3/11) من برنامج "شبكات".

إعلان

وعلق حميد على مسألة المخاطر البيئية، قائلا:

"استهداف أنابيب الغاز وخزانات وقود تسبب في دخان أسود غطى سماء إيران يوم أمس وعلى إثر ذلك بدأ المطر الأسود في مشهد يهدد بمخاطر بيئية يصعب التكهن بنتائجها" بواسطة

أما سلام فقال إن الناس تموت في هذه الحرب سواء بالصواريخ أو السموم:

"لأول مرة أسمع عن المطر الأسود.. حرام وخطير ما يحدث.. رأيت أن الناس تموت خاصة التي لديها مشاكل في التنفس.. يعني هذه الحرب إذا ما قتلت الناس بالصواريخ سيموتون من هذه السموم" بواسطة

ويذكّر خضر في تعليقه بمعاناة العراقيين جراء المطر الأسود، وقال:

" العراق تعرض إلى أكبر تلوث حتى نحن في الموصل رأينا السحب السوداء والمطر والتي غطت أغلب الأراضي العراقية وإلى الآن نعاني من أمراض التنفس بسبب ذلك الوضع المأساوي" بواسطة

ويقدم مصعب نصائح للوقاية من مخاطر المط الأسود، قائلا:

"المطر الأسود والدخان فوق طهران بعد ضرب المصافي خطر حقيقي على الجهاز التنفسي.. البقاء في المنازل ليس خيارا بل ضرورة لحماية الصحة فالوعي والحيطة أهم من أي تصريحات إعلامية" بواسطة

ويُذكر أن المطر الأسود هطل بعد حرب الخليج عام 1991، وبعد كارثة هيروشيما عام 1945. وإلى اليوم تخلد اليابان ذكرى نزول المطر الأسود في متحف هيروشيما للسلام.