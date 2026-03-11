المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحتمي داخل ملجأ إثر هجوم إيراني

أظهرت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي ديفرين وهو يحتمي داخل ملجأ، إثر انطلاق صفارات الإنذار جراء إطلاق صواريخ من إيران على أراض إسرائيلية.

ونشر مراسل القناة 12 الإسرائيلية -اليوم الأربعاء- الصورة التي توثق وجود المتحدث العسكري في أحد الملاجئ بوسط إسرائيل، بالتزامن مع الرشقات الصاروخية التي استهدفت مناطق واسعة.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اضطر إلى الاحتماء في ملجأ مؤقت أكثر من مرة، بعد انطلاق صفارات الإنذار إثر هجمات سابقة تعرضت لها إسرائيل.

والملاجئ الإسرائيلية هي مبان من الخرسانة المسلحة والمعادن المصفحة يحتمي بها الإسرائيليون عند دويّ صفارات الإنذار، وتتنوع بين ملاجئ خاصة في المنازل وأخرى مشتركة في العمارات السكنية، إضافة إلى الملاجئ العامة.

وتزامن إنشاء هذه الملاجئ مع إعلان قيام دولة الاحتلال عام 1948، وابتداء من مطلع الخمسينيات من القرن الـ20 ألزم قانون الدفاع المدني الإسرائيلي بإنشاء ملاجئ عامة في جميع المدن والقرى، وبعد الهجوم الصاروخي العراقي عام 1991 أصبح المقاولون والمطورون العقاريون ملزمين بإنشاء ملجأ في كل منزل جديد.

ويشهد الرأي العام الإسرائيلي جدلا مستمرا حول مدى الحماية التي توفرها الملاجئ، خصوصا أن 65% فقط من السكان هم من يستطيعون الوصول إليها، ورغم التحصينات لا يستبعد بعض المسؤولين الأمنيين أن تتسبب الضربات المباشرة للملاجئ في قتل من بداخلها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني -فجر اليوم الأربعاء- إطلاق موجة صاروخية جديدة في إطار العملية التي تطلق عليها إيران "الوعد الصادق 4″، وقال إنها ستستمر ثلاث ساعات على الأقل، وإنها تمثل الموجة السابعة والثلاثين من العملية.

وقال الحرس الثوري -في بيانه- إن الموجة الصاروخية الجديد تشمل أهدافا أمريكية في أربيل، ومواقع تابعة للأسطول الخامس، إضافة إلى أهداف في قلب تل أبيب.