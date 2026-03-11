أخبار|سريلانكا

القضاء السريلانكي يأمر بتسيلم جثث 84 بحارا إيرانيا لسفارة طهران

epa12794839 Medical staff unload the bodies of slain Iranian sailors from a vehicle at Karapitiya Hospital in Galle, Sri Lanka, 04 March 2026. US Defense Secretary Hegseth on 04 March 2026 confirmed that a US Navy submarine's torpedo hit and sunk the Iranian warship IRIS Dena in the Indian Ocean south of Sri Lanka. EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
طاقم طبي ينقل جثث بحارة إيرانيين إلى مستشفى بمدينة غال السريلانكية في 4 مارس/آذار (الأوروبية)
Published On 11/3/2026

حفظ

أصدرت محكمة سريلانكية، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتسليم جثث 84 بحارا إيرانيا إلى سفارة طهران في كولومبو، وذلك عقب مصرعهم بهجوم استهدف سفينتهم الحربية قبالة سواحل سريلانكا الأسبوع الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الحادثة التي تعرضت لها السفينة الحربية الإيرانية "دينا"، والتي أدت إلى مقتل طاقمها، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وأصيبت السفينة "دينا" إصابة مباشرة بطوربيد أطلقته غواصة أمريكية في مياه المحيط الهندي، وذلك أثناء إبحارها في طريق عودتها من تدريبات بحرية مشتركة نظمتها الهند مؤخرا.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية في سريلانكا، كوماندو بوديكا سامبات، للجزيرة نت في وقت سابق، أن فرق الإنقاذ من البحرية والقوات الجوية السريلانكية توجهت إلى موقع السفينة بعد تلقي إشارة استغاثة منها على بُعد 40 ميلا بحريا جنوب سريلانكا.

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية بطوربيد موجّه في المياه الدولية قبالة سواحل سريلانكا، مشيرا إلى أن الطوربيد أصاب السفينة بشكل مباشر، ونشرت وزارة الحرب الأمريكية مقطعا مصوّرا قالت إنه يوثّق لحظة استهداف السفينة وإغراقها في المحيط الهندي.

وأسفر الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي عن مقتل 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، في حين أدت الردود الإيرانية على "إسرائيل" إلى مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 2072 آخرين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان