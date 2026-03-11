القضاء السريلانكي يأمر بتسيلم جثث 84 بحارا إيرانيا لسفارة طهران

أصدرت محكمة سريلانكية، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتسليم جثث 84 بحارا إيرانيا إلى سفارة طهران في كولومبو، وذلك عقب مصرعهم بهجوم استهدف سفينتهم الحربية قبالة سواحل سريلانكا الأسبوع الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الحادثة التي تعرضت لها السفينة الحربية الإيرانية "دينا"، والتي أدت إلى مقتل طاقمها، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وأصيبت السفينة "دينا" إصابة مباشرة بطوربيد أطلقته غواصة أمريكية في مياه المحيط الهندي، وذلك أثناء إبحارها في طريق عودتها من تدريبات بحرية مشتركة نظمتها الهند مؤخرا.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية في سريلانكا، كوماندو بوديكا سامبات، للجزيرة نت في وقت سابق، أن فرق الإنقاذ من البحرية والقوات الجوية السريلانكية توجهت إلى موقع السفينة بعد تلقي إشارة استغاثة منها على بُعد 40 ميلا بحريا جنوب سريلانكا.

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية بطوربيد موجّه في المياه الدولية قبالة سواحل سريلانكا، مشيرا إلى أن الطوربيد أصاب السفينة بشكل مباشر، ونشرت وزارة الحرب الأمريكية مقطعا مصوّرا قالت إنه يوثّق لحظة استهداف السفينة وإغراقها في المحيط الهندي.

وأسفر الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي عن مقتل 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، في حين أدت الردود الإيرانية على "إسرائيل" إلى مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 2072 آخرين.