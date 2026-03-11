السودان.. 17 قتيلا بينهم طلاب وكوادر صحية بغارة للدعم السريع

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 17 شخصا، بينهم طالبات وأساتذة وكوادر صحية، إثر غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة لـ"قوات الدعم السريع" على مدرسة ثانوية ومركز صحي بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

وأصيب 10 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي وقع في قرية شكيري بمحافظة النيل الأبيض، وفقا للدكتور موسى الماجري، مدير مستشفى الدويم، أقرب منشأة طبية كبرى من القرية.

وكانت شبكة أطباء السودان، التي تتابع أحداث الحرب، هي أول من أعلن عن الهجوم. وذكرت أن من بين القتلى معلمَين اثنين وموظفا في قطاع الرعاية الصحية. وأفادت الشبكة بعدم وجود أي وجود عسكري في القرية.

وحمّل كل من شبكة أطباء السودان والدكتور الماجري قوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولية الهجوم. ولم يصدر على الفور تعقيب من الدعم السريع.

وشددت الشبكة، في بيانها، أن هذا الاستهداف "يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم استهداف المرافق التعليمية والصحية والعاملين فيها".

ومنذ 3 أيام، تكثف هذه القوات من هجماتها بطائرات مسيّرة على ولاية النيل الأبيض وعاصمتها مدينة كوستي، بحسب السلطات السودانية ومنظمات حقوقية وطبية.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا وصراعا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّف عشرات الآلاف من القتلى، وأدى إلى نزوح نحو 13 مليون شخص، مما تسبب في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والمجاعات في العالم، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.