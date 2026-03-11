جيشا نيجيريا وجنوب أفريقيا يتعهدان بتوسيع الشراكة

تعهّد الجيشان النيجيري والجنوب أفريقي بتوسيع شراكتهما الإستراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، وتطوير القدرات المهنية للجنود عبر أفريقيا.

جاء هذا الالتزام خلال استقبال رئيس أركان الجيش النيجيري، الفريق وايدي شعيبو، لنظيره الجنوب أفريقي، الفريق لورانس خوليكاني مباثا، أمس الثلاثاء، في مقر قيادة الجيش بالعاصمة أبوجا.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الجيش النيجيري أن اللقاء ركّز على تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب والتمرد، إضافة إلى التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة التي تشهدها القارة.

وأوضح شعيبو أن الجيش النيجيري طوّر برامج تدريبية متخصصة لمواجهة التهديدات الحديثة، خصوصا في مجال كشف العبوات الناسفة والتعامل معها، إضافة إلى تعزيز قدرة الجنود على البقاء في ساحات القتال. واعتبر أن التعاون مع جيش جنوب أفريقيا سيعزز هذه البرامج، ويسهم في بناء منظومة أمنية إقليمية أكثر فاعلية.

ولا تقتصر العلاقات بين الجيشين على التنسيق العملياتي، إذ كشف شعيبو عن وجود ضباط نيجيريين يتلقون دورات في كلية الدفاع بجنوب أفريقيا، بينما يشارك ضباط جنوب أفريقيون مدرسين في مؤسسات عسكرية نيجيرية، مثل كلية الحرب وكلية القيادة والأركان. هذه المبادرات، بحسبه، تهدف إلى تطوير مهارات القيادة الإستراتيجية وتعزيز الروابط المؤسسية بين البلدين.

من جانبه، وصف الفريق لورانس خوليكاني مباثا رئيس أركان الجيش الجنوب أفريقي الزيارة بأنها فرصة لدراسة تجربة نيجيريا في مواجهة الإرهاب والتهديدات غير التقليدية، معبرا عن اهتمامه بفهم كيفية بناء الجيش النيجيري إستراتيجياته التدريبية والعملياتية، خصوصا في مواجهة استخدام العبوات الناسفة ضمن حروب التمرد.

التعاون في المجال الجوي

كما ناقش الطرفان فرص توسيع التعاون في المجالات التقنية المتخصصة، وعلى رأسها الطيران العسكري.

وأكد مباثا أن لدى الجيش الجنوب أفريقي خبرة واسعة في تدريب الطيارين وصيانة الطائرات، مشيرا إلى أن التعاون في هذا المجال يمكن أن يدعم قدرات الجيش النيجيري الجوية.