إيران تتوعد باستهداف مصالح اقتصادية لأمريكا وإسرائيل بالمنطقة

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، اليوم الأربعاء إن إسرائيل استهدفت الليلة الماضية أحد البنوك الإيرانية، وقال ردا على ذلك إن ⁠طهران ⁠ستستهدف المراكز ⁠الاقتصادية ⁠والمصرفية ‌المرتبطة بأمريكا ‌وإسرائيل ‌في المنطقة.

وجاء في بيان لمقر خاتم الأنبياء، وهو غرفة العمليات العسكرية المركزية، نقله التلفزيون الرسمي أن "العدو أطلق يدنا في استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف التابعة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ضربات أميركية وإسرائيلية أصابت مصرفا في طهران خلال الليل، مما أدى إلى مقتل عدد لم يُحدد من الموظفين.

وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء بأن مبنى إداريا تابعا لبنك "سبه"، أحد أكبر البنوك الحكومية في إيران وله صلات تاريخية بالجيش، تعرض لهجوم في طهران خلال الليل.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث إبراهيم ذو الفقاري قوله "بعد حملتهم الفاشلة، استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي والكيان الصهيوني الوحشي أحد بنوك البلاد".

موجة صاروخية

وفجر اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق موجة صاروخية جديدة في إطار العملية التي تطلق عليها إيران "الوعد الصادق 4″، وقال إنها ستستمر 3 ساعات على الأقل، وإنها تمثل الموجة الـ37 من العملية.

وأضاف أن الموجة الـ37 هي "الأعنف والأثقل" منذ بدء المواجهة، مشيرا إلى أنها تضمنت كثافة نارية غير مسبوقة مقارنة بالرشقات السابقة.

وأعلن الحرس استخدام جيل جديد من صاروخ "خرم شهر"، قال إنه يحمل طنين من المتفجرات، وهدد باستهداف شركات تقنية أمريكية في المنطقة.

كما هدد الحرس -حسب مراسل الجزيرة في طهران صهيب العصا- بأنه سيبدأ استهداف البنية التحتية التكنولوجية في المنطقة، ونشر قائمة بأسماء الشركات التي سيجري استهدافها، منها غوغل وأمازون ومايكروسوفت.

وبهذه الخطوة، تدخل الحرب مرحلة الرد بالمثل التي توعدت بها إيران، والتي قالت إنها ستشمل البنى التحتية الحيوية ردا على استهداف بنيتها التحتية، وفق العصا الذي قال إن هذا الإعلان يأخذ الحرب نحو مزيد من التصعيد والتوسع.

ودخلت الحرب -التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي- يومها الـ12، مع استمرار قصف واشنطن وتل أبيب للمدن والمواقع الإيرانية، في حين تردّ طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات نحو إسرائيل وما تصفه بـ"المصالح الأمريكية في المنطقة"، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمواقع مدنية بينها مطارات وموانئ ومبان، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدَفة مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.