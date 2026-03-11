إصابة سفينتي شحن بمقذوف مجهول قبالة سواحل الإمارات

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن سفينتي شحن أصيبتا بقذائف مجهولة، قبالة سواحل الإمارات.

وقالت الهيئة إن السفينة الأولى هي ناقلة حاويات أصيبت بأضرار من مقذوف في مضيق هرمز وهي على بعد 25 ⁠ميلا بحريا شمال غربي إمارة رأس الخيمة في الإمارات، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها ودفع الطاقم إلى إخلاء السفينة وطلب المساعدة.

وأشارت إلى أن ربان سفينة أفاد بتعرضها لأضرار جراء "مقذوف مجهول" وقال إن "جميع أفراد الطاقم ⁠بخير".

وذكرت الهيئة في بيان منفصل أن السفينة الثانية هي سفينة شحن كانت تبحر على بعد 50 ميلا بحريا شمال غرب دبي، وأبلغ ربانها بإصابتها "بمقذوف غير معروف"، مضيفة أن الطاقم بخير.

وتزايدت عمليات استهداف سفن حاويات في الممرات الملاحية بالمنطقة منذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي هجوما على إيران.

ولم تعلن إيران مسؤوليتها عن الهجوم، رغم أنها تستهدف السفن في المضيق وحوله، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الممر المائي الذي يعبره حوالي 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي في العالم.

مسيرات تستهدف دبي

من ناحية أخرى، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن طائرتين مسيّرتين سقطتا في محيط مطار دبي الدولي، مما أسفر عن إصابات طفيفة لشخصين أحدهما من غانا والآخر من بنغلاديش، وإصابة متوسطة لثالث من الهند.

فاتورة الصراع

وقتلت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وخلفت أكثر من 15 ألف جريح.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 2339، بالإضافة إلى هجمات أخرى أسفرت عن مقتل وجرح عسكريين أمريكيين.

كما تشن هجمات على ما تقول إنه "قواعد ومصالح أمريكية" بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي ترسانة غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة دولية، كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.