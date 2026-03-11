إسرائيل تنقل لواء "غولاني" إلى حدود لبنان في ظل اتساع المواجهة

وجّه رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، بنقل لواء المشاة "غولاني" من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان، للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية هناك.

وقال الجيش في بيان إن رئيس الأركان زامير أجرى اليوم تقييما للوضع بمشاركة قادة آخرين، ووجّه بتعزيز قيادة المنطقة الشمالية التي تشمل لبنان، ونقل فريق القتال التابع للواء غولاني من قيادة المنطقة الجنوبية، التي تشمل غزة، للعمل ضمن قيادة المنطقة الشمالية.

وأضاف الجيش أنه، وبحسب تقييم الوضع، سيُتخذ قرار بشأن تعزيز القيادة في المنطقة الشمالية بقوات إضافية، مؤكدا أنه سيواصل العمل بقوة ضد "حزب الله".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن قرار زامير يعني عمليا نقل لواء غولاني من غزة إلى جبهة لبنان.

وفي الرابع من مارس/آذار الجاري، قال الجيش إن القوات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية تتمركز في نقاط عدة داخل جنوب لبنان، موضحا أن قوات الفرقة 91 تعمل في شرق جنوب لبنان، وقوات الفرقة 210 في منطقة جبل الروس (دوف)، وقوات الفرقة 146 في غرب جنوب لبنان.

والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات فريق قتال لوائي تحت قيادة الفرقة 36 بدأت في ساعات الليلة الماضية عملية مداهمة مركزة في جنوب لبنان.

ولم يتضح بعد ما إذ كان إرسال قوات غولاني إلى لبنان يمهّد لمزيد من التوغلات البرية، علمًا بأن الجيش الإسرائيلي أنذر الأسبوع الماضي بإخلاء مناطق في جنوب لبنان.

تصاعد المواجهة في لبنان

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قُتل 32 شخصا وأصيب 57 آخرون منذ فجر اليوم الأربعاء جراء غارات جوية شنّتها مقاتلات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وحتى مساء أمس، كان العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان قد أسفر عن مقتل 570 شخصا وإصابة 1444 آخرين ونزوح نحو 780 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية.

في المقابل يقصف "حزب الله" يوميا بالصواريخ والطائرات المسيّرة مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الجاري، بعدما بدأت تل أبيب وواشنطن في 28 فبراير/شباط الماضي عدوانا متواصلا خلّف 1332 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وفي 2 مارس/آذار، هاجم "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وعلى اغتيال خامنئي.

وفي اليوم ذاته بدأت إسرائيل هجوما جديدا على لبنان بشن غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، قبل أن تشرع في اليوم التالي في توغل بري محدود بجنوب البلاد.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها والسماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب النكسة عام 1967.