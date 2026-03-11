إسرائيل تتوعد إيران بحرب بلا سقف زمني وتتراجع عن هدف إسقاط النظام

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء باستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حتى تحقيق أهدافها دون سقف زمني، وسط حديث عن تحول في الأهداف الإسرائيلية من تغيير النظام الإيراني إلى تقليص قدراته.

وزعم كاتس في بيان أن القيادة الإيرانية موجودة في أنفاق، وأن غرف الموتى في مستشفيات إيران مكتظة بآلاف من عناصر الحرس الثوري والباسيج.

من جهته، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على أن إسرائيل ستواصل تعميق الضربات للنظام الإيراني وقدراته العسكرية، مضيفا "لقد قضينا حتى الآن على آلاف الجنود والقادة التابعين للنظام".

وزاد زامير -خلال زيارته قاعدة "تل نوف" الجوية أمس الثلاثاء- متوعدا "أقول من هنا لجميع أعدائنا: لا أحد بمنأى عن ذلك. سنعرف كيف نصل إلى كل من يحاول إلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل".

"تغيير النظام الإيراني ليس هدفنا"

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنها تسعى لتقليص التهديد من النظام الإيراني بدلا من التركيز على تغييره، مضيفة "تغيير النظام الإيراني ليس هدفنا بل تهيئة الظروف لذلك".

وأشارت المصادر إلى أن التصدي لتهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية كان من الأهداف الرئيسية لإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدّد قبل أيام على أن إسرائيل لديها "خطة منظمة للقضاء على النظام الإيراني"، مشيرا إلى أن المواجهة الجارية تمثل ما وصفها بـ"حرب القيامة" التي ستؤدي إلى إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط، بحسب تعبيره.

تعديلات جذرية لتمويل الحرب

وفي إطار متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال تقر تعديلات جذرية على ميزانية عام 2026، على ضوء النفقات الباهظة للحرب ضد إيران.

ووفق القناة الإسرائيلية، فإن الحكومة وافقت على زيادة وُصفت بالضخمة في ميزانية الدفاع، بلغت 28 مليار شيكل (نحو 9 مليارات دولار)، إلى جانب مبلغ احتياطي يبلغ قرابة 10 مليارات شيكل (نحو 3.2 مليارات دولار)، مخصص لسيناريوهات إضافية، كما أقرت خفضا شاملا بنسبة 3% في جميع الوزارات الحكومية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي إلى نحو 140 مليار شيكل (نحو 45 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنحو 115% مقارنة بمستواه في عام 2023 قبل اندلاع الحرب في غزة، في حين قد يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي قرابة 700 مليار شيكل (نحو 225 مليار دولار).

وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب إقرار الميزانية الجديدة قبل 31 مارس/آذار، وإلا تسقط الحكومة تلقائيا.

ومنذ 12 يوما، تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصا في إيران، بينهم المرشد الراحل علي خامنئي وعشرات المسؤولين، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 2557، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت ما لا يقل عن 7 عسكريين أمريكيين وأصابت 140.

كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.