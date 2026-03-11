أضرار بقاعدة خاتمي الجوية ومنشأة للصناعات الدفاعية في أصفهان

أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة التقطتها شركة فانتور بين الثامن والتاسع من مارس/آذار 2026 أضرارا في عدد من المنشآت العسكرية بمدينة أصفهان وسط إيران، عقب غارات جوية استهدفت مواقع مرتبطة بالبنية العسكرية والصناعات الدفاعية.

أضرار داخل قاعدة خاتمي الجوية

تكشف الصور أضرارا واسعة داخل قاعدة خاتمي الجوية الواقعة في أصفهان، إذ تظهر اللقطات آثار دمار في عدد من المباني والمنشآت داخل القاعدة.

كما توثق الصور تدمير طائرات وحظائر للطائرات، إضافة إلى آثار احتراق واضحة في مناطق متفرقة من الموقع.

وتشير المقارنة البصرية للصور إلى أن الضربات استهدفت نقاطا متعددة داخل القاعدة، مما أدى إلى تدمير أجزاء من البنية التشغيلية المرتبطة بالطيران العسكري.

استهداف منشأة للصناعات الدفاعية

كما كشفت الصور عن أضرار في مصنع أصفهان للصناعات البصرية، إذ تظهر آثار استهداف طال عددا من المباني داخل الموقع الصناعي.

ويعد المصنع تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية، كما يخضع لعقوبات من عدة دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بسبب ارتباطه بالبرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين.

موقع صناعي وعسكري حيوي

تقع المنشأتان داخل مدينة أصفهان التي تعد أحد المراكز الصناعية والعسكرية المهمة في إيران، إذ تضم عددا من المنشآت المرتبطة بالصناعات الدفاعية والبرامج العسكرية.

وتشير الأضرار التي تظهرها الصور الفضائية إلى استهداف مباشر لعدد من المواقع داخل القاعدة الجوية والمجمع الصناعي، مما يعكس أهمية هذه المنشآت ضمن البنية العسكرية الإيرانية.

واندلع التصعيد العسكري الحالي بعد سلسلة ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية داخل إيران، في إطار ما تصفه واشنطن وتل أبيب بمحاولة تقليص قدرات طهران العسكرية ومنعها من توسيع نفوذها الإقليمي.

إعلان

وشملت الضربات مواقع عسكرية وقواعد جوية ومنشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية في عدة مدن إيرانية، إضافة إلى استهداف بنى تحتية يعتقد أنها تستخدم لتطوير أو تخزين منظومات صاروخية وطائرات مسيرة.