أخبار|تحقق|إيران

أضرار بقاعدة خاتمي الجوية ومنشأة للصناعات الدفاعية في أصفهان

02_after airstrikes_damaged to optical industries factory_isfahan_08march2026_wv2
صور أقمار اصطناعية لاستهداف قاعدة عسكرية في أصفهان (فانتور)
Published On 11/3/2026

حفظ

أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة التقطتها شركة فانتور بين الثامن والتاسع من مارس/آذار 2026 أضرارا في عدد من المنشآت العسكرية بمدينة أصفهان وسط إيران، عقب غارات جوية استهدفت مواقع مرتبطة بالبنية العسكرية والصناعات الدفاعية.

أضرار داخل قاعدة خاتمي الجوية

تكشف الصور أضرارا واسعة داخل قاعدة خاتمي الجوية الواقعة في أصفهان، إذ تظهر اللقطات آثار دمار في عدد من المباني والمنشآت داخل القاعدة.

19_after airstrikes_destroyed f14 and f7 fighter aircraft_8th tactical airbase_isfahan_09march2026_wvl
دمار يطال مقاتلات إف-14 وإف-7 داخل القاعدة الجوية الثامنة في أصفهان (فانتور)

كما توثق الصور تدمير طائرات وحظائر للطائرات، إضافة إلى آثار احتراق واضحة في مناطق متفرقة من الموقع.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتشير المقارنة البصرية للصور إلى أن الضربات استهدفت نقاطا متعددة داخل القاعدة، مما أدى إلى تدمير أجزاء من البنية التشغيلية المرتبطة بالطيران العسكري.

22_before airstrikes_close view of hardened aircraft shelters_8th tactical airbase_isfahan_22feb2026_wvl
ملاجئ طائرات محصنة داخل القاعدة الجوية الثامنة في أصفهان (فانتور)

استهداف منشأة للصناعات الدفاعية

كما كشفت الصور عن أضرار في مصنع أصفهان للصناعات البصرية، إذ تظهر آثار استهداف طال عددا من المباني داخل الموقع الصناعي.

ويعد المصنع تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية، كما يخضع لعقوبات من عدة دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بسبب ارتباطه بالبرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين.

18_overview of 8th tactical airbase_isfahan_09march2026_wvl
صور أقمار اصطناعية للقاعدة الجوية الثامنة في أصفهان (فانتور)

موقع صناعي وعسكري حيوي

تقع المنشأتان داخل مدينة أصفهان التي تعد أحد المراكز الصناعية والعسكرية المهمة في إيران، إذ تضم عددا من المنشآت المرتبطة بالصناعات الدفاعية والبرامج العسكرية.
وتشير الأضرار التي تظهرها الصور الفضائية إلى استهداف مباشر لعدد من المواقع داخل القاعدة الجوية والمجمع الصناعي، مما يعكس أهمية هذه المنشآت ضمن البنية العسكرية الإيرانية.

21_after airstrikes_closer view of destroyed f14 and f7 fighter aircraft_8th tactical airbase_isfahan_09march2026_wvl
صور أقمار اصطناعية لاستهداف قاعدة عسكرية في أصفهان (فانتور)

واندلع التصعيد العسكري الحالي بعد سلسلة ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية داخل إيران، في إطار ما تصفه واشنطن وتل أبيب بمحاولة تقليص قدرات طهران العسكرية ومنعها من توسيع نفوذها الإقليمي.

إعلان

وشملت الضربات مواقع عسكرية وقواعد جوية ومنشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية في عدة مدن إيرانية، إضافة إلى استهداف بنى تحتية يعتقد أنها تستخدم لتطوير أو تخزين منظومات صاروخية وطائرات مسيرة.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان