قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تبذل جهودا مكثفة لمنع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أنقرة تسعى إلى وقف التصعيد وفتح الطريق أمام الحلول الدبلوماسية.

وأوضح أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي، أن تركيا تجري اتصالات مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية منذ بداية الاشتباكات، مشيرا إلى أنه أجرى شخصيا أكثر من 20 اتصالا هاتفيا في إطار المساعي الرامية لخفض التوتر.

وأضاف أن أنقرة على تواصل مستمر مع إيران والولايات المتحدة ودول أخرى بهدف منع تحول التوتر إلى مواجهة أوسع، قائلا إن بلاده لم تفقد الأمل في إمكانية إسكات أصوات السلاح وفتح الباب مجددا أمام الدبلوماسية.

صراع أكبر

وأكد الرئيس التركي ضرورة وقف الحرب على إيران قبل أن تتوسع وتجر المنطقة بأكملها إلى صراع أكبر، مشددا على أن العودة إلى المفاوضات وإحياء المسار الدبلوماسي لا تزال ممكنة. وقال إن تركيا تتحرك بحذر شديد نظرا لحساسية المرحلة، لذلك تختار كلماتها ومواقفها بدقة للحفاظ على استقرارها ومنع انتقال التوترات إلى داخلها.

وفي السياق ذاته، حذر الرئيس التركي من محاولات إذكاء الصراعات المذهبية في المنطقة، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الخطابات التي تؤجج الانقسامات بين السنة والشيعة أو بين شعوب المنطقة.

وأضاف أن شعوب المنطقة، بما فيها العرب والأتراك والأكراد والفرس، عاشت معا لقرون طويلة وستواصل العيش في الجغرافيا نفسها، مؤكدا ضرورة عدم السماح بتحويل الصراعات الحالية إلى فتنة مذهبية.

إسرائيل تؤجج الصراع

واتهم أردوغان إسرائيل بالسعي إلى تأجيج الصراعات في المنطقة، محذرا من أن هذه السياسات قد تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وشدد على أن بلاده لا تسعى إلى التوتر أو المغامرات، بل تريد أن يسود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط الذي أنهكته الحروب.

وأكد دعم بلاده لوحدة أراضي دول المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران ولبنان، مشددا على أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة وأن موقفها يقوم على دعم العدالة والسلام.

وختم أردوغان بالقول إن تركيا ليست دولة تقف متفرجة على الأزمات المحيطة بها، لكنها في الوقت نفسه لا تسعى إلى التصعيد، بل تعمل على منع توسع الصراع وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.