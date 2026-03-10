5 قتلى بقصف مقر للحشد الشعبي بكركوك واستهداف قاعدة أمريكية بأربيل

قال مصدر أمني عراقي للجزيرة إن ضربة جوية استهدفت مقر اللواء 40 في الحشد الشعبي شمال غربي كركوك، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف المصدر أن الغارتين أدتا إلى مقتل 5 مقاتلين وإصابة أكثر من 18 آخرين.

وفي تطور منفصل، ذكرت رويترز -نقلا عن مصادر عسكرية- أن غارات أخرى استهدفت موقعا للحشد الشعبي في بلدة القائم غربي العراق، مما أدى إلى إصابة 4 مقاتلين.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض مقرات للحشد الشعبي في العراق لهجمات صاروخية، تُنسب إلى الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، إذ قُتل أمس الاثنين عنصر وأُصيب 3 آخرون في قصف جوي استهدف مقار للحشد الشعبي في محافظة نينوى شمالي العراق.

كما قُتل 6 عناصر من الحشد الشعبي، الأسبوع الماضي، بغارة جوية استهدفت مقرا للحشد بمحافظة ديالى وسط العراق، وأخرى على موقع في القائم غربي البلاد.

استهداف عدة قواعد بالمسيّرات

في المقابل، أعلن فصيل مسلّح عراقي أنه استهدف قاعدة المطار الأمريكية في أربيل "بمسيّرة أصابت هدفها"، بينما قالت مصادر أمنية إن الدفاعات الجوية العراقية اعترضت مسيّرة وأسقطتها قرب مطار بغداد الدولي.

وأكد مصدر أمني للجزيرة تعرض معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي في محيط مطار بغداد لهجوم مماثل.

كما أفادت مصادر أمنية عراقية لرويترز بأن هجوما بطائرة مسيّرة استهدف جماعة معارضة إيرانية شمال شرقي أربيل.

وفي سياق متصل، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ 37 عملية خلال 24 ساعة، استخدمت فيها عشرات المسيّرات والصواريخ ضد قواعد أمريكية في العراق والمنطقة، وفق بيان للجماعة.

سياسيا، قال بيان حكومي عراقي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد -خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو- التزام العراق بحماية البعثات والسفارات والقنصليات على أراضيه، مضيفا أن هذه المهمة "من صلب واجبات القوات المسلحة".

وشدد السوداني على رفض بغداد استخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي عمل عسكري يستهدف دول الجوار أو المنطقة، مؤكدا أن العراق يرفض الانخراط في الأعمال العسكرية أو الانجرار إلى الصراعات الجارية.