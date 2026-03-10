نائب الرئيس الإيراني للجزيرة: بلادنا تعرضت لاعتداء وسنواصل الدفاع عنها

قال عبد الكريم حسين زاده، نائب الرئيس الإيراني -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إن إيران مستمرة في الدفاع عن أرضها باعتبار ذلك "حقا وواجبا شرعيا"، رغم أن آثار الحرب على المناطق المدنية صعبة وثقيلة، مشددا في الوقت ذاته على أن بلاه حريصة على علاقات جيدة مع دول الجوار التي تقوم بلاده بمهاجمتها.

وأشار زاده إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان كان قد أكد في أكثر من مناسبة أن الحل يكون عبر المفاوضات، مؤكدا أن موضوع الوساطات تعلمه الجهات الدبلوماسية، وهناك سيناريوهات عديدة تم التفكير فيها.

وبشأن إن كانت إيران مستعدة للذهاب في مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب، أشار زاده إلى أن الرئيس والمجلس الأعلى للأمن القومي أعلنا الموقف الرسمي للبلاد في هذا الخصوص، وقال إن بلاده لم تعتدِ على أي بلد، وسعت دائما إلى السلام وحل الأزمات عبر الحوار.

وعن الهجمات التي تشنها بلاده على الدول الخليجية، قال نائب الرئيس الإيراني "نحن نؤمن بحسن الجوار، لكننا ندافع عن سيادتنا من هجوم نتعرض له"، مشيرا إلى أن بلاده لم تكن ضد جيرانها.

وأوضح أن بلاده أجرت اتصالات عديدة مع الدول الجارة ومع الدول الأخرى، وأكدت حرصها على حسن الجوار والعلاقات الثنائية، ورأى أن "ما حدث هو دفاع مشروع، ويمكن وضعه في إطار قانوني".

وأضاف أن بلاده لا تستهدف الأهداف العسكرية في دول الخليج، مجددا التأكيد على وجود علاقات جيدة وحياة مشتركة مع هذه الدول، وقال إن ترميم العلاقات معها ليس أمرا بعيدا.

وعن انعكاسات اختيار المرشد الإيراني الجديد على مجريات الحرب، أوضح نائب الرئيس الإيراني للجزيرة أن بداية ملامح القيادة الجديدة ستظهر مع استمرار الأحداث، وأن أي قيادة ترى أن إيران تم الاعتداء عليها، مشددا على أن الإيرانيين يرفضون تجزئة بلادهم وتقسيمها، وكل المسؤولين يحافظون على وحدة البلاد.

وتولى مجتبي خامنئي منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، خلفا لوالده علي خامنئي الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وتطرَّق المسؤول الإيراني إلى موضوع التحركات الكردية، كما تشير مختلف التقارير، وقال إن "الجميع يحظى بحقوقه في المجتمع، والأكراد يعيشون في أنحاء البلاد كافة بمساواة". وأضاف "لا معنى لاستخدام الأكراد في الصراع الحالي، وحصولهم على حقوقهم يكون عن طريق الديمقراطية وليس عن طريق العنف".