من يكسب حرب إيران؟ قراءة لصحيفة إيطالية

تشير قراءة لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إلى أنه بعد 9 أيام من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لا يمكن الحديث عن نصر حاسم لأي طرف حتى الآن، لكن موازين القوى تميل ميدانيا إلى مصلحة إسرائيل، في حين تحاول إيران منع تحوُّل الضربات إلى هزيمة إستراتيجية.

ويرى التقرير، الذي أعده الكاتب أندريا نيكاسترو عن ميزان القوى حتى اليوم، أن معيار الانتصار لإيران وإسرائيل يختلف. فبالنسبة لإيران، فإن بقاء النظام في السلطة ومنع اندلاع اضطرابات داخلية أو حركات انفصال يُعَد بحد ذاته نجاحا سياسيا للقيادة الإيرانية، حتى لو تعرضت البلاد لخسائر مادية كبيرة تعيد اقتصادها سنوات إلى الوراء.

إسرائيل وأمريكا

وفي المقابل، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية أو اغتيال قادة مرتبطين بالمشروع النووي يمثل انتصارا إضافيا في صراعه الطويل مع طهران، الذي بدأ التحذير منه منذ التسعينيات.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الرئيس دونالد ترمب ظل يقدّم كل يوم أهدافا مختلفة لحربه مع إيران، بدءا من تعزيز الديمقراطية وتغيير النظام، وصولا إلى منع إيران من مهاجمة إسرائيل أو استئناف المسار النووي أو تطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وأكد نيكاسترو أن الهجوم الأمريكي جرى دون أي إعلان رسمي للحرب ودون هدف واضح، وهو ما يجعل تحديد إن كانت الولايات المتحدة تحقق النصر أمرا معقدا، في حين يبدو من الأسهل تحديد الطرف الخاسر وهو إيران، والطرف الذي يحقق المكاسب هو إسرائيل.

نيكاسترو:

انتصارات تكتيكية

ويوضح التقرير أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي بدأ بتركيز مكثف على تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية ومنصات الصواريخ واغتيال قادة عسكريين، ثم انتقل تدريجيا إلى استهداف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية. وقد سمح ذلك للقوات المهاجمة بتحقيق سيطرة جوية واسعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الغارات إلى مئات الضربات يوميا.

وتشير الأرقام التي أوردها التقرير إلى أن إيران تكبدت خسائر كبيرة، شملت مقتل قادة عسكريين وسياسيين بارزين إضافة إلى نحو 1400 قتيل داخل البلاد، فضلا عن تدمير بنى عسكرية وإغراق سفن، مقابل خسائر أقل بكثير في صفوف القوات الأمريكية والإسرائيلية.

أربع جبهات لإيران

وتشير الصحيفة إلى أن إيران حاولت الرد عبر 4 جبهات رئيسية: ضرب إسرائيل، واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، والضغط على حركة الطاقة العالمية، إضافة إلى تحريك حلفائها مثل حزب الله في لبنان. كما اتجهت طهران إلى زيادة استخدام الطائرات المسيَّرة بدل الصواريخ، في حين ارتفعت الهجمات على دول الخليج والقواعد الأمريكية.

ويخلص التقرير إلى أن إسرائيل تحقق مكاسب عسكرية واضحة حتى الآن، في حين تسعى إيران إلى الصمود ومنع انهيار نظامها، مما يعني أن نتيجة الحرب ستقاس في النهاية بمدى قدرة طهران على البقاء واستمرارها في المواجهة رغم الخسائر.