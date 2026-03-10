هجمات إيرانية جديدة على الخليج والبحرين تعلن مقتل امرأة وإصابة آخرين

واصلت إيران استهدافها دول الخليج بهجمات صاروخية جديدة وطائرات مسيّرة، مما أسفر عن سقوط قتيلة في البحرين وإصابة 8 آخرين، حسب وزارة الداخلية البحرينية. ويأتي ذلك وسط استمرار الهجمات الإيرانية على دول خليجية، في عاشر أيام الهجمات بين طهران وإسرائيل والولايات المتحدة.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 102 صاروخ و171 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

أما في قطر، فقد أعلنت وزارة الدفاع تعرض البلاد -أمس الاثنين- لهجوم بـ17 صاروخا باليستيا وست طائرات مسيرة أطلقتها إيران. وقالت الوزارة -في بيان- إن القوات المسلحة نجحت في اعتراض الصواريخ والمسيرات دون تسجيل أي خسائر.

وفي الإمارات، ⁠استنكرت وزارة الخارجية هجوما ⁠بطائرات مسيرة ⁠استهدف قنصليتها في أربيل بإقليم ‌كردستان العراق. وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم شبه المستقل ⁠أعلن -مساء أمس الاثنين- ⁠إسقاط ثلاث طائرات ⁠مسيرة في ⁠أربيل، ⁠سقطت شظايا إحداها قرب القنصلية الإماراتية، ‌دون وقوع إصابات.

كما أعلنت السلطات الإماراتية أيضا أن الدفاعات الجوية تصدت لتهديدات بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

ومن جهتها، أعلنت الكويت -أمس الاثنين- التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقال الجيش الكويتي -في بيان- له إن "الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وأدان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -أمس الاثنين- الاعتداءات الإيرانية على بلاده، التي أوقعت 12 قتيلا منذ بدأت طهران شن ضربات على دول الخليج ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

اعتراض المسيّرات

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع -أمس الاثنين- اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيّرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطي جنوب شرقي المملكة.

وذكرت أن الحقل تعرّض لعدة هجمات بطائرات مسيرة إيرانية، حيث بلغ عدد المسيرات التي اعترضتها ودمرتها الدفاعات السعودية أثناء محاولتها استهداف الحقل نحو 23 مسيرة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما استهدفت إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول المنطقة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمواقع مدنية بينها مطارات وموانئ ومبان، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدَفة مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.