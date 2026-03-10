تعرضت إيران اليوم لموجات من الصواريخ التي أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي، واستهدفت مناطق في العاصمة طهران وأصفهان وأذربيجان الشرقية، وهي محافظة مهمة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

ويرجّح مراسل الجزيرة في طهران صهيب العصا أن إسرائيل تحاول إضعاف جبهة الحدود الشمالية الغربية لإيران، وهي جبهة رخوة تعرضت لقصف كبير، ولديها "سيناريو" لإدخال مسلحين من تلك المنطقة أو تجنيد عملاء لإسرائيل، وإضعاف سلسلة الحدود من أجل خلخلة الأمن في تلك المنطقة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها اعتقلت 30 شخصا وصفتهم بأنهم عملاء وجواسيس، حسب ما أورد مراسل الجزيرة في طهران.

وتحدثت تقارير صحفية، في وقت سابق، عن مساعٍ أمريكية وإسرائيلية لاستخدام ورقة أكراد إيران في إقليم كردستان العراق لزعزعة الأمن داخل إيران، فقد أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب باتت ترى استخدام الورقة الكردية في الحرب على إيران خيارا راجحا، وتواصلت مع قادة الأكراد العراقيين لتحقيق ذلك.

ويستضيف إقليم كردستان معسكرات وقواعد خلفية لمجموعات كردية إيرانية معارضة استهدفتها إيران بضربات متكررة في السنوات الأخيرة، واتهمتها بتنفيذ هجمات داخل أراضيها وخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية.

في المقابل، أكد المسؤولون في أربيل مرارا أنهم يرفضون استخدام أراضي الإقليم لشن أي هجمات على إيران، وأنهم لن يكونوا طرفا في الحرب، كما نفوا مزاعم لوجود تحركات عسكرية للمعارضة الكردية من الإقليم باتجاه الأراضي الإيرانية.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط تهديدات من الجانبين بتكثيف الضربات واستخدام أسلحة أكثر فتكا.

واليوم الثلاثاء، شنت الولايات المتحدة ⁠وإسرائيل "أعنف" الغارات الجوية على إيران، بحسب وصف وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون).

إعلان

وفي الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاقه الموجة الـ35 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف داخل إسرائيل، وأخرى قال إنها "أمريكية" في عدد من دول المنطقة.

وأكد الحرس الثوري استخدام صواريخ ثقيلة وإستراتيجية وبعيدة المدى، هي "خيبر وفتاح وقدر"، وأعلن أنه لن يستخدم أي صاروخ يقل وزن رأسه الحربي عن ألف كيلوغرام، وهو ما يؤشر إلى دخول مرحلة جديدة من استخدامات الصواريخ.