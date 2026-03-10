لاريجاني: هرمز إما انفراج للجميع وإما اختناق للحالمين بالحروب

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إن مضيق هرمز "إما أن يكون مضيق انفراج للجميع، وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب"، في حين توعد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إيران بتلقي ضربة أقوى من أي وقت مضى إن منعت تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأصدر لاريجاني منشوره على منصة إكس حول سياسة بلاده تجاه مضيق هرمز بـ6 لغات، هي الفارسية والصينية والفرنسية والعربية والروسية والإنجليزية.

وفي بيان صدر فجر اليوم الثلاثاء، قال الحرس الثوري الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يزعم عبور السفن الأمريكية مضيق هرمز، بينما ابتعدت السفن الأمريكية لأكثر من 1000 كيلومتر خشية استهدافها".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن مضيق هرمز مورد إستراتيجي لطهران، "ومن الطبيعي أن تتم الاستفادة منه خلال الحرب"، ونقلت قناة "بي بي إس نيوز" عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده اليوم أن بلاده لم تغلق مضيق هرمز ولا تمنع ناقلات النفط من العبور.

وعيد أمريكي

وفي ظل امتناع السفن التجارية عن عبور مضيق هرمز في ظل دخول الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الـ11، قال وزير الحرب الأمريكي إنه إذا اتخذت إيران إجراء لوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز "فستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى".

وكان الرئيس الأمريكي قال إنه يريد الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، وعبّر -في تصريحات لشبكة "سي بي إس"- عن أنه يفكر في السيطرة عليه.

كما هدد ترمب إيران بضربة أشد "بعشرين ضعفا" إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وأضاف "سندمر أهدافا يسهل تدميرها مما يجعل من إعادة بنائها مستحيلا".

وقال "سيحل على إيران الموت والنار والغضب إذا أقدمت على أي خطوة لوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز".

وصرح رئيس هيئة ⁠الأركان المشتركة في ⁠الجيش الأمريكي الجنرال دان كين للصحفيين اليوم إن الجيش سيدرس مجموعة من الخيارات في حال ⁠صدور تكليف ⁠بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

بريطانيا والصين

ولا تزال التصريحات الدولية تتوالى تجاه تداعيات الحرب الجارية على حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم المعابر المائية في العالم، إذ قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم إن "المملكة المتحدة تعمل مع الحلفاء على مجموعة من الخيارات لدعم الشحن التجاري عبر مضيق هرمز في مواجهة التهديدات الإيرانية".

وشددت الخارجية الصينية على أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز واستقراره يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلت أمس الاثنين عن بيانات ملاحية أن عدد السفن المغادرة لمضيق هرمز ارتفع، ولكن الحركة لا تزال أقل من المعتاد.