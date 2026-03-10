كندا تعزز أمن المقار الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية عقب إطلاق نار

قال مسؤول كبير في الشرطة الكندية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعزز الإجراءات الأمنية حول المباني الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية والإسرائيلية في تورنتو وأوتاوا، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار على القنصلية الأمريكية في تورنتو وقع في وقت مبكر صباح اليوم.

وذكرت الشرطة الكندية أن حادث إطلاق النار على القنصلية يتم التحقيق بشأنه بوصفه "حادثا يمس الأمن القومي".

وقالت الشرطة في تورنتو إنها تحركت بناء على تقارير عن قيام شخص بإطلاق النار على القنصلية الأمريكية في الساعة الخامسة والنصف صباحا بتوقيت العاصمة الكندية (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).

لا إصابات

وقالت الشرطة في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لم تسجل أي إصابات جراء إطلاق النار. ولم تكشف السلطات الكندية عن أي معلومات بشأن وجود مشتبه بهم في هذا الحادث.

ويقع مبنى القنصلية الأمريكية في شارع "يونيفرسيتي أفينيو"، وهو طريق رئيسي يمتد من شمال تورنتو إلى جنوبها، ويضم عدة مستشفيات ويؤدي إلى مقر البرلمان الإقليمي.

وكان متظاهرون قد احتجوا خارج القنصلية الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي للتنديد بشن أمريكا وإسرائيل الحرب على إيران.

ويوم السبت الماضي، عززت الشرطة الكندية انتشارها حول الأحياء اليهودية في العاصمة بعدما استهدف إطلاق نار كنيسين يهوديين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في إطلاق النار الذي وقع في منتصف ليل الجمعة الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الوطنية في كندا "سي بي إس" عن الشرطة قولها إنها عززت انتشارها ودورياتها في منطقة تورونتو الكبرى في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات والحرب المستمرة في الشرق الأوسط.