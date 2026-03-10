عقب إعلان حزب الله استهدافها.. فيديو يوثق دمار محطة اتصالات إسرائيلية قرب القدس

نشرت منصات إسرائيلية -مساء الاثنين- مقطع فيديو يوثّق دمارا كبيرا في محطة تقوية الإشارة عبر الأقمار الصناعية في "وادي إيلا" قرب منطقة بيت شيمش غرب القدس المحتلة.

وأظهر مقطع آخر لحظة تصاعد الدخان بكثافة من المحطة، بينما ارتفعت أعمدة الدخان من الموقع في مؤشر على الأضرار التي لحقت بالمنشأة عقب الاستهداف.

كما وثّق فيديو جديد نشره مواطن إسرائيلي عبر صفحته على "فيسبوك" حجم الدمار داخل محطة تقوية الإشارة للأقمار الصناعية في وادي إيلا قرب منطقة بيت شيمش غرب القدس.

وأظهرت اللقطات تناثر حطام قطع معدنية في أرجاء المحطة، مما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالموقع عقب الاستهداف.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بسقوط صواريخ أطلقها حزب الله في منطقتي بيت شيمش غرب القدس المحتلة واللد جنوب تل أبيب، وسط حديث عن عدم تمكن أنظمة الدفاع الجوي من رصدها مبكرا، فيما دوت صافرات الإنذار في الدقائق الأخيرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن أجهزة الأمن أبلغت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حزب الله اللبناني سيوجّه هجماته نحو المنشآت المهمة في إسرائيل.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر إسرائيلي أن حزب الله يستعد لحملة طويلة الأمد ضد إسرائيل.

من جانبه، أعلن حزب الله -في بيان- أنه استهدف محطة الاتصالات الفضائية التابعة لشعبة الاتصالات والدفاع السيبراني في الجيش الإسرائيلي في وادي إيلا وسط فلسطين المحتلة، وذلك بصلية من الصواريخ النوعية، مشيرًا إلى أن الموقع يبعد نحو 160 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

وقد أثار الاستهداف موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بين النشطاء، وسط تساؤلات حول ما إن كان حزب الله قرر التصعيد بشكل أكبر مع تصاعد المواجهة.

ورأى بعض المغردين أن تصعيد حزب الله جاء بالتزامن مع دفع إسرائيل بقوات إضافية لتطويق قرى لبنانية في الوسط والشرق والغرب.

في حين أشار آخرون إلى أن هذه التحركات تعكس توترا متصاعدا قد يؤدي إلى مواجهات أوسع، مع استمرار التهديدات المتبادلة والهجمات الصاروخية على المنشآت الحيوية.

واعتبر آخرون أن محطة "إمك هائيلا" تشكل المنشأة المركزية للاتصالات الفضائية الإسرائيلية، إذ تعمل كبوابة رئيسية لربط إسرائيل بشبكة الأقمار الصناعية العالمية، وتؤدي دورا أساسيا في بث واستقبال البيانات، والخدمات التلفزيونية، والاتصالات الحكومية والدولية.

وأشار خبراء إلى أن استهداف محطة بهذا الحجم قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة إسرائيل في التواصل مع شبكات الأقمار الصناعية، وقد يعرقل البث الإعلامي والاتصالات العسكرية الحساسة، مما يجعلها هدفا إستراتيجيًّا ذا أولوية قصوى في أي تصعيد عسكري.

ويُذكر أن الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية عن الواقعة.