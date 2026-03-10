عاجل,
ويتكوف في إسرائيل الأسبوع المقبل لتنسيق "خطط الحرب" ضد إيران

U.S. Special Envoy Steve Witkoff listens as U.S President Donald Trump (not pictured) speaks at the inaugural Board of Peace meeting at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., U.S., February 19, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
ويتكوف قد ألغى زيارة كانت مقررة الثلاثاء الماضي في ظل اشتداد الرشقات الصاروخية الإيرانية (رويترز)
بديعة الصوان
Published On 10/3/2026
آخر تحديث: 19:25 (توقيت مكة)

أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة له إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، بهدف التنسيق المشترك بشأن الخطط الحربية المتعلقة بالحرب المستمرة على إيران.

ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة الأولى لمسؤولين أمريكيين كبار إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكان ويتكوف قد ألغى زيارة كانت مقررة اليوم الثلاثاء في ظل اشتداد الرشقات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، دون توضيح لأسباب إلغاء الزيارة.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوضع اللمسات الأخيرة على التحركات العسكرية المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب التي أسفرت عن سقوط مئات الأشخاض، بينهم قيادات إيرانية كبرى، ووسط استمرار طهران في الرد عبر المسيرات والصواريخ الباليستية باتجاه العمق الإسرائيلي.

 

المصدر: الجزيرة

