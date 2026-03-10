ويتكوف في إسرائيل الأسبوع المقبل لتنسيق "خطط الحرب" ضد إيران

أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة له إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، بهدف التنسيق المشترك بشأن الخطط المتعلقة بالحرب المستمرة على إيران.

وقال ويتكوف"لنر ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في التحدث فقد دمرنا تقريبا قدرتهم على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل".

ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة الأولى لمسؤولين أمريكيين كبار إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وكان ويتكوف قد ألغى زيارة كانت مقررة اليوم الثلاثاء في ظل اشتداد الرشقات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، دون توضيح لأسباب إلغاء الزيارة.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوضع اللمسات الأخيرة على التحركات العسكرية المقبلة.

روسيا لم تزود إيران بمعلومات استخبارية

وأكد ويتكوف أن روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات استخبارية عن الأصول العسكرية الأمريكية.

وأضاف ‌⁠أن هذا النفي جاء خلال مكالمة هاتفية ⁠أجراها الرئيس دونالد ترمب، أمس ⁠الاثنين، مع نظيره ⁠الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترمب قد أكد، السبت الماضي، إنه لا يملك أي مؤشرات على أن روسيا تشارك معلومات استخباراية مع إيران، وذلك بعد تقارير لعدة وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر قولها إن روسيا تقدم لإيران معلومات تتعلق بمواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأميركية، في الحرب على إيران.

و قال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "ليس لدي أي مؤشر على ذلك على الإطلاق، وإذا كانوا يفعلون ذلك، فلا يبدو أنهم يقومون بعمل جيد، لأن إيران لا تبلي بلاء حسنا".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب التي أسفرت عن سقوط مئات الأشخاص، بينهم قيادات إيرانية كبرى، ووسط استمرار طهران في الرد عبر المسيرات والصواريخ الباليستية باتجاه العمق الإسرائيلي.