عاجل | سانا عن الجيش السوري: ميليشيات حزب الله أطلقت قذائف باتجاه نقاط للجيش قرب بلدة سرغايا سقطت بالأراضي السورية

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

سانا عن الجيش السوري: ميليشيات حزب الله أطلقت قذائف باتجاه نقاط للجيش قرب بلدة سرغايا سقطت بالأراضي السورية

سانا عن الجيش السوري: رصدنا وصول تعزيزات لميليشيات حزب الله إلى الحدود السورية اللبنانية ونقوم بتقييم الموقف

سانا عن الجيش السوري: رصدنا وصول تعزيزات لمليشيات حزب الله إلى الحدود السورية اللبنانية ونقوم بتقييم الموقف

سانا عن الجيش السوري: نتواصل مع الجيش اللبناني وندرس الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم

التفاصيل بعد قليل..