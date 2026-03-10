عاجلعاجل,
عاجل | سانا عن الجيش السوري: ميليشيات حزب الله أطلقت قذائف باتجاه نقاط للجيش قرب بلدة سرغايا سقطت بالأراضي السورية
Published On 10/3/2026|
آخر تحديث: 02:09 (توقيت مكة)
سانا عن الجيش السوري: رصدنا وصول تعزيزات لميليشيات حزب الله إلى الحدود السورية اللبنانية ونقوم بتقييم الموقف
سانا عن الجيش السوري: نتواصل مع الجيش اللبناني وندرس الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة